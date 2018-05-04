В Текстильщиках прошел первый московский плоггинг

Первый московский плоггинг — забег, включающий сбор мусора, — состоялся в районе Текстильщики. Экологическое мероприятие организовали специалисты Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, Мосприроды и участники бегового клуба Wake&Run. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко

— Плоггинг оказался не таким уж легким делом: бегуну приходится наклоняться, присаживаться, подниматься на горки и спускаться в овраги. Мешок в руке постепенно тяжелеет, а бежать с одной работающей рукой и с отягощением в другой непривычно. В итоге бегуны преодолели 5 километров за 50–60 минут. Для кого-то это были первые официальные 5 километров, кто-то таким образом провел заминку после основной тренировки, но все остались довольны и даже обсудили, когда в следующий раз стоит собраться на плоггинг, — сказала Анна Бондаренко.

По ее словам, на финише участники сфотографировались на память с собранным мусором. Каждый участник забега получил именную благодарность от Дворца творчества. (мю)