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В Текстильщиках прошел первый московский плоггинг
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В Текстильщиках прошел первый московский плоггинг 

Управа района Текстильщики 46 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Первый московский плоггинг — забег, включающий сбор мусора, — состоялся в районе Текстильщики. Экологическое мероприятие организовали специалисты Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, Мосприроды и участники бегового клуба Wake&Run. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
— Плоггинг оказался не таким уж легким делом: бегуну приходится наклоняться, присаживаться, подниматься на горки и спускаться в овраги. Мешок в руке постепенно тяжелеет, а бежать с одной работающей рукой и с отягощением в другой непривычно. В итоге бегуны преодолели 5 километров за 50–60 минут. Для кого-то это были первые официальные 5 километров, кто-то таким образом провел заминку после основной тренировки, но все остались довольны и даже обсудили, когда в следующий раз стоит собраться на плоггинг, — сказала Анна Бондаренко.
По ее словам, на финише участники сфотографировались на память с собранным мусором. Каждый участник забега получил именную благодарность от Дворца творчества. (мю)
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