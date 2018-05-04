В Солотче построят культурно-спортивный комплекс с бассейном

На базе школы №32 в поселке Солотча построят культурно-спортивный комплекс, сообщает издательство «Пресса».

«Солотча активно развивается, необходимо строить объекты социальной сферы, — доложил во время личного приема граждан у губернатора и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов . — Мы изучили наши земельные возможности в поселке. Центр планируем возвести на территории школы №32, на земельном участке в два гектара. В центре будут актовый и спортивный залы, а также зрительный зал на 200 мест. До конца 2018 года разработаем проектно-сметную документацию».

Губернатор предложил, чтобы в новом центре появился и бассейн.

«Лучше сделать, чтобы объект с открытия использовался шире. Потребность в бассейнах у нас есть, — отметил Николай Любимов . — После того, как документация будет готова, можно будет изыскивать средства».

Кроме того, до конца года будет готова проектно-сметная документация для детского сада на 90 мест. На сегодня очередь в дошкольные учреждения — более 50 человек. Также в 2018 запланировали строительство двух детских площадок — на улицах Владимирской и Мещерской. На это выделят пять миллионов рублей.