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В Солотче построят культурно-спортивный комплекс с бассейном
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В Солотче построят культурно-спортивный комплекс с бассейном 

АиФ Рязань 48 минут назад
Фото: АиФ Рязань
На базе школы №32 в поселке Солотча построят культурно-спортивный комплекс, сообщает издательство «Пресса».
«Солотча активно развивается, необходимо строить объекты социальной сферы, — доложил во время личного приема граждан у губернатора и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. — Мы изучили наши земельные возможности в поселке. Центр планируем возвести на территории школы №32, на земельном участке в два гектара. В центре будут актовый и спортивный залы, а также зрительный зал на 200 мест. До конца 2018 года разработаем проектно-сметную документацию».
Губернатор предложил, чтобы в новом центре появился и бассейн.
«Лучше сделать, чтобы объект с открытия использовался шире. Потребность в бассейнах у нас есть, — отметил Николай Любимов. — После того, как документация будет готова, можно будет изыскивать средства».
Кроме того, до конца года будет готова проектно-сметная документация для детского сада на 90 мест. На сегодня очередь в дошкольные учреждения — более 50 человек. Также в 2018 запланировали строительство двух детских площадок — на улицах Владимирской и Мещерской. На это выделят пять миллионов рублей.
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