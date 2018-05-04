В Ижевске начались гидравлические испытания

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске с 3 мая по 22 июня будут проходить гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

На первом этапе, который запланирован с 4 по 17 мая, отключать горячую воду в жилых домах не планируется. Специалисты проведут проверку резервного участка магистральной теплотрассы на улице Удмуртской — на отрезке от переулка Северного до улицы Кирова.

Временно отключать тепловые ресурсы начнут на втором этапе испытаний — ориентировочно с 14 мая.

Жителей предупреждают, что в процессе диагностики возможен выход воды, образование промоин, провалов, а также выброс грунта.