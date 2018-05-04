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В Ижевске начались гидравлические испытания
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В Ижевске начались гидравлические испытания 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 3 мая по 22 июня будут проходить гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.
На первом этапе, который запланирован с 4 по 17 мая, отключать горячую воду в жилых домах не планируется. Специалисты проведут проверку резервного участка магистральной теплотрассы на улице Удмуртской — на отрезке от переулка Северного до улицы Кирова.
Временно отключать тепловые ресурсы начнут на втором этапе испытаний — ориентировочно с 14 мая.
Жителей предупреждают, что в процессе диагностики возможен выход воды, образование промоин, провалов, а также выброс грунта.
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