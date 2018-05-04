В Волгограде состоялся слет кадетов специализированных профильных полицейских классов

4 мая 2018 года в детско-юношеском центре Волгограда в рамках мероприятий, приуроченных к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летнему юбилею российской полиции , состоялся слет кадетов специализированных профильных полицейских классов города. Почетными гостями стали руководство Главного управления МВД России по Волгоградской области и Управления МВД России по г. Волгограду, ветераны Великой Отечественной войны, представители городской власти.

В рамках проводимого слета подведены итоги работы кадетских полицейских классов Волгограда. По итогам учебного года награждены как руководители образовательных учреждений за вклад в дело развития кадетского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения, так и кадеты — за активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности и успехи в учебе.

Торжественное мероприятие сопровождалось концертной программой, подготовленной сотрудниками полиции и кадетами полицейских классов. Со сцены звучали знакомые мелодии вальса и песни военных лет, а самое главное — слова благодарности нашим ветеранам.

Также в этот день на площадке перед детско-юношеским центром работала экспозиция, посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.