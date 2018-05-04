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В Волгограде состоялся слет кадетов специализированных профильных полицейских классов
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В Волгограде состоялся слет кадетов специализированных профильных полицейских классов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
4 мая 2018 года в детско-юношеском центре Волгограда в рамках мероприятий, приуроченных к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летнему юбилею российской полиции, состоялся слет кадетов специализированных профильных полицейских классов города. Почетными гостями стали руководство Главного управления МВД России по Волгоградской области и Управления МВД России по г. Волгограду, ветераны Великой Отечественной войны, представители городской власти.
В рамках проводимого слета подведены итоги работы кадетских полицейских классов Волгограда. По итогам учебного года награждены как руководители образовательных учреждений за вклад в дело развития кадетского движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения, так и кадеты — за активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности и успехи в учебе.
Торжественное мероприятие сопровождалось концертной программой, подготовленной сотрудниками полиции и кадетами полицейских классов. Со сцены звучали знакомые мелодии вальса и песни военных лет, а самое главное — слова благодарности нашим ветеранам.
Также в этот день на площадке перед детско-юношеским центром работала экспозиция, посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
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