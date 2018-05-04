HomePod может скоро появиться в России?

В ночь на 4 мая Apple опубликовала документ, в котором указала список поддерживаемых языков умной колонки HomePod. К существующим языкам добавились еще несколько, что свидетельствует о скорой экспансии устройства в другие страны, в том числе Россию

Так, список поддерживаемых языков пополнился французским, немецким и японским, хотя весной Apple говорила о появлении HomePod только во Франции и Германии. Русского языка в списке пока нет, но это лишь вопрос времени.

Примечательно, что вскоре после публикации документ был удален с сайта Apple. По всей видимости, компания выложила его случайно, и список новых языков не должен был попасть в Сеть.

Несмотря на все препятствия, которые чинит Apple тысячам своих потенциальных клиентов, ничто не мешает вам приобрести HomePod за границей, даже если вы лишь опосредованно знакомы с английским. Динамик без проблем активируется в любой части света при условии сопряжения с iPhone и наличии соединения с Сетью.