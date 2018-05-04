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HomePod может скоро появиться в России?
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HomePod может скоро появиться в России? 

Apple Insider 55 минут назад
Фото: Apple Insider
В ночь на 4 мая Apple опубликовала документ, в котором указала список поддерживаемых языков умной колонки HomePod. К существующим языкам добавились еще несколько, что свидетельствует о скорой экспансии устройства в другие страны, в том числе Россию.
Так, список поддерживаемых языков пополнился французским, немецким и японским, хотя весной Apple говорила о появлении HomePod только во Франции и Германии. Русского языка в списке пока нет, но это лишь вопрос времени.
Примечательно, что вскоре после публикации документ был удален с сайта Apple. По всей видимости, компания выложила его случайно, и список новых языков не должен был попасть в Сеть.
Несмотря на все препятствия, которые чинит Apple тысячам своих потенциальных клиентов, ничто не мешает вам приобрести HomePod за границей, даже если вы лишь опосредованно знакомы с английским. Динамик без проблем активируется в любой части света при условии сопряжения с iPhone и наличии соединения с Сетью.
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