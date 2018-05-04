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О работе предприятий потребительского рынка поговорят на встрече Евгения Щербачева с жителями Савеловского
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О работе предприятий потребительского рынка поговорят на встрече Евгения Щербачева с жителями Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 52 минуты назад
В среду, 16 мая, глава управы Савеловского района Евгений Щербачев проведет очередную встречу с местными жителями. На этот раз речь пойдет о работе предприятий потребительского рынка и услуг, расположенных на территории района. Об этом рассказали в отделе управы по работе с населением.
— Глава управы Евгений Щербачев ответит на вопросы местных жителей. Принять участие во встрече могут все желающие, — отметил сотрудник управы.
Встреча пройдет в здании управы Савеловского района по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 5. Начало в 19.00. (мю)
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