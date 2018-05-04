О работе предприятий потребительского рынка поговорят на встрече Евгения Щербачева с жителями Савеловского

В среду, 16 мая, глава управы Савеловского района Евгений Щербачев проведет очередную встречу с местными жителями. На этот раз речь пойдет о работе предприятий потребительского рынка и услуг, расположенных на территории района. Об этом рассказали в отделе управы по работе с населением.

— Глава управы Евгений Щербачев ответит на вопросы местных жителей. Принять участие во встрече могут все желающие, — отметил сотрудник управы.

Встреча пройдет в здании управы Савеловского района по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 5. Начало в 19.00. (мю)