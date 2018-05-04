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На столичные дороги выехали мотопатрули
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На столичные дороги выехали мотопатрули 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Этот смотр завершил обучение и долгие тренировки мотоциклистов ДПС и стал официальным открытием для них мотосезона. Теперь приезжать на аварии в Москве ГИБДД будет еще быстрее.
Проводил смотр начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, который и сам приехал на площадку на мотоцикле. Всего в Москве на вооружении 228 мотоциклов. В прошлом году на дорогах одновременно находились по 50-60 инспекторов на мотоциклах. Сколько будет в этом году — пока неясно. Ведь после сокращения штата сотрудников планы по их дислокации будут пересмотрены.
Уровень своей подготовки инспекторы тут же и продемонстрировали. Помимо фигурного маневрирования, они показали прокаты на одном колесе, задом наперед, стоя на седле и даже жонглируя при этом мячиками. Напомним, что в столичном управлении ГИБДД есть даже собственная пилотажная группа «Каскад», которая в свободное от патрулирование время выступает на различных мероприятиях.
Как отметил Виктор Коваленко, количество мотоциклов в Москве в среднем увеличивается на 20 процентов в год, а количество аварий с ними в прошлом году сократилось на 14 процентов. Все это благодаря тому, что различные мотосообщества идут на встречу и взаимодействуют с ГИБДД. У них есть понимание, что сделать дороги безопасными для всех можно только совместными усилиями.
Кстати, присутствовавший на смотре начальник департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, сообщил, что уже проведены тендеры и в скором времени в ГИБДД на вооружение поступят электромотоциклы.
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