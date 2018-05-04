ГИБДД Москвы официально открыла Мотосезон-2018

Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.

«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции . Ежедневно на улицы города будут выходить экипажи наших мотоциклистов. Хотелось бы, чтобы во время несения службы полученные вами навыки были использованы на практике. Хотелось бы, чтобы вы соответствовали столичному уровню и были примером во всем», — сказал В. Коваленко.

В свою очередь заместитель мэра Москвы , руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов также поздравил с открытием мотосезона. «Позвольте от лица мэра и правительства Москвы поздравить вас с открытием мотосезона. Хочу сказать слова благодарности за ту работу, ту службу, которую вы несете на благо города и москвичей. По уровню аварийности, по скорости прибытия на ДТП Москва является безусловным лидером среди городов России », — отметил М. Ликсутов.

В 2017 г. открытие мотосезона ГИБДД состоялось 2 мая.