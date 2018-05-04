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ГИБДД Москвы официально открыла Мотосезон-2018
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ГИБДД Москвы официально открыла Мотосезон-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Об этом журналистам сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко.
«Сегодня мы завершаем этап подготовки после осенне-зимнего периода и официально открываем мотосезон сотрудников Госавтоинспекции. Ежедневно на улицы города будут выходить экипажи наших мотоциклистов. Хотелось бы, чтобы во время несения службы полученные вами навыки были использованы на практике. Хотелось бы, чтобы вы соответствовали столичному уровню и были примером во всем», — сказал В. Коваленко.
В свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов также поздравил с открытием мотосезона. «Позвольте от лица мэра и правительства Москвы поздравить вас с открытием мотосезона. Хочу сказать слова благодарности за ту работу, ту службу, которую вы несете на благо города и москвичей. По уровню аварийности, по скорости прибытия на ДТП Москва является безусловным лидером среди городов России», — отметил М. Ликсутов.
В 2017 г. открытие мотосезона ГИБДД состоялось 2 мая.
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