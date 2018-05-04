Какие чудотворные иконы есть на горе Афон

Святой Афон почитается в Православной Традиции как земной удел Богородицы. По преданию, сама Пречистая Дева взяла Святую Гору под Свое особенное покровительство.

В 667 году благочестивый инок, преподобный Петр Афонский увидел в тонком сне Богородицу, которая изрекла: «Афонская гора есть жребий Мой, от Сына Моего и Бога данный Мне, чтобы удаляющиеся от мира и избравшие для себя подвижническую жизнь по своим силам, имя же Мое призывающие с верою и любовию от души, там проводили жизнь свою без печали и за свои богоугодные дела получили бы жизнь вечную». Не случайно, что именно на Афоне воссияли многие из чудотворных икон Богородицы…

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ ИВЕРСКАЯ

Иверский монастырь — дом иконы покровительницы Святой Горы Пресвятой Богородицы Иверской — Вратарницы (Портаитиссы).

Первое известие о ней относится к IX веку — временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам.

Через два века монахи греческого Иверского монастыря на Афоне увидели в море икону, поддерживаемую огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от Богородицы, пешком пошёл по воде и принес икону в кафоликон, но утром она была обнаружена над воротами обители. Предание сообщает, что так повторилось несколько раз. Пресвятая Богородица, явившись прп. Гавриилу, объяснила, что не монахи должны сторожить икону, а она является стражем обители. После этого икона была помещена над вратами обители и получила название «Вратарница», а от имени обители — Иверский монастырь — она получила наименование Иверская.

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы; братия с крестным ходом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРИХЕРУССА»

В русской традиции эта икона носит название «Троеручица». Икона находится в Хилендарском монастыре на Афоне.

Образ был личной иконой святого Иоанна Дамаскина . В период иконоборчества святой, отстаивая иконы, писал письма императору-иконоборцу Леону III Исавро. Тот же, чтобы оправдать себя, оклеветал его перед сарацинским князем, который приказал отрубить святому руку. Святой Иоанн с отсечённой кистью пришёл к иконе Богоматери, которая была у него дома, и попросил исцелить его. Кисть чудесным образом срослась и святой Иоанн в память об этом чуде приделал кисть из серебра к иконе. В таком виде икона пребывает и поныне.

Образ пребывал в обители во имя святого Саввы до XIII века, когда был поднесен другому святому Савве, архиепископу Сербскому. При нашествии же на Сербию агарян православные, желая сохранить икону, возложили ее на ослика и пустили его без провожатого. С драго­ценной поклажей он сам дошел до Святой Горы Афон и остановился у ворот Хилендарского монастыря. Местные иноки приняли икону как великий дар, а на место ос­тановки ослика стали ежегодно совершать крестный ход.

Однажды в Хилендарском монастыре почил старый игумен. Выборы нового вызвали среди братии раздоры. И тогда Матерь Божия, явившись одному затворнику, объявила, что отныне Сама будет игумений обители. В знак этого дотоле стоявшая в алтаре монастырского собора «Троеручица» чудесным образом перенеслась по воздуху к середине храма, на игуменское место. С тех пор Хилендарским монастырем управляет священноинок-наместник, стоящий во время служб у игуменского места, где хранится образ «Троеручица» — Игуменьи сей обители. От Нее принимают иноки благословение, прикладываясь к иконе, как бы от игумена.

Празднование иконе совершается 11 июля.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

Святыня находится в Успенском храме административного центра Святой Афонской Горы — Кареи.

Согласно преданию, в X столетии в пещере неподалеку от Кареи подвизались некий старец-священноинок с послушником. Однажды под воскресенье, 11 июня 982 года, старец отправился в монастырь на всенощное бдение, послушник же остался дома. Поздно ночью в келью постучался неизвестный инок. Поклонился послушник незнакомцу, дал испить воды с дороги, предложил отдохнуть в келье. Вместе с гостем они стали петь псалмы и молитвы. Однако во время пения слов «Честнейшую Херувим» таинственный гость неожиданно заметил, что в их местах эту песнь поют по-иному: добавляя перед «Честнейшую» слова «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И когда инок начал петь эти слова, то икона Божией Матери «Милующая», стоявшая в келье, внезапно воссияла таинственным светом, а послушник ощутил вдруг особую радость и зарыдал от умиления. Он попросил гостя записать дивные слова, и тот начертал их перстом на каменной плите, умягчившейся под его рукой словно воск. После этого гость, назвавший себя смиренным Гавриилом, внезапно исчез. Икона же продолжала сиять таинственным светом. Послушник дождался старца, поведал ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту со словами молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что приходил в келию Архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить христианам дивную песнь во имя Божьей Матери. С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…» поется во время каждой Божественной литургии по всему миру — везде, где есть хотя бы один православный престол или живет хотя бы один православный христианин.

Празднование иконе совершается 24 июня.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ГЕРОНТИССА»

В русской традиции эта икона носит название «Старица». Святыня хранится в монастыре Патнократор. Одна из наиболеее почитаемых на Афоне.

Согласно древнему преданию, первое чудо от этой иконы произошло во время строительства будущего монастыря, которое началось примерно в пятистах метрах от современных построек. Однажды ночью и икона, и все инструменты строителей пропали, а утром были найдены на месте нынешнего расположения обители. Так повторялось несколько раз, и тогда люди поняли, что Сама Пресвятая Владычица избирает место для устроения Своей обители.

В разные годы от иконы «Геронтисса» было явлено немало чудес. Старец-игумен обители, получивший откровение о своем скором отшествии, желал перед смертью причаститься Святых Христовых Тайн и смиренно просил служащего священника поспешить с совершением Божественной литургии. Однако тот не внял просьбе старца. Тогда от находившегося в алтаре чудотворного образа послышался грозный глас, повелевший священнику немедленно исполнить желание игумена. Он причастил умиравшего, и тот сразу же мирно отошел ко Господу. Именно после этого чуда икона, как покровительствующая старчеству, и получила название «Геронтисса».

В XI веке, во время нападения сарацин на монастырь произошло следующее: один из них хотел было расколоть икону на части, чтобы кощунственно раскурить свою трубку, но в то же мгновение лишился зрения. Тогда варвары бросили образ в колодец, где он пребывал более 80 лет. Перед смертью ослепший за дерзость сарацин раскаялся и заповедал своим домочадцам вновь посетить Святой Афон и указать инокам место, где находится икона. Святыня была обретена и с честью поставлена в соборном храме обители.

Празднование иконе совершается 17 апреля.

ИКОНА БОГОМАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Икона написана на Святой горе Афон и хранится в монастыре Дохиар, в котором впервые была явлена его благодатная сила.

Предание относит время ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита. В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».

Вскоре о чудотворной иконе стало известно по всему Афону. На поклонение святыне стекались многочисленные толпы иноков и паломников.

Через икону было совершено множество чудес и исцелений. Многие страждущие получили избавление от одержимости и бесноватости.

Святая Дева помогала избежать кораблекрушения и пленения. Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание — являет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней притекающим.

Возле иконы стоит двадцать лампад. Шесть из них неугасимые, их пожертвовали христиане в память о чудесных исцелениях. Елей также добавляют страждущие, получившие избавление от недугов благодаря помощи Божией Матери. А в 1783 году на икону была возложена сребропозлащенная риза. Ее сделали русские благотворители.

На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.

Празднование иконе совершается 22 ноября.

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ «СЛАДКОЕ ЛОБЗАНИЕ»

Сладкое Лобзание (Гликофилусса), чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Именуется так потому, что Богоматерь изображена на ней лобзающей младенца Христа, принадлежит, по преданию, к одной из 70 икон, писанных евангелистом Лукой. Находится в Филофеевском монастыре на Афоне.

Икона прославилась во времена иконоборства. Она принадлежала благочестивой женщине Виктории, жене некоего Симеона Патрикия. Виктория с опасностью для жизни чтила и хранила ее у себя в комнате. Муж потребовал, чтобы она сожгла икону, но женщина предпочла пустить ее в море. Икона явилась на берегу пред Филофеевским монастырем. Игумен и братия внесли ее в соборный храм. С тех пор и доныне в понедельник Пасхи совершается из монастыря крестный ход на место явления иконы.

С этой чудотворной иконой связана следущая история. Во время немецкой оккупации Греции запасы пшеницы в монастыре преподобного Филофея были на исходе, и отцы решили прекратить принимать посетителей. Один благочестивый старец Савва опечалился этому и начал упрашивать совет старцев обители не делать этого, потому что этим они опечалят Христа и монастырь лишится благословения. Его послушались. Однако по прошествии какого-то времени, когда запасы хлеба практически иссякли, старца стали донимать укорами. Савва им отвечал: «Не теряйте надежды на Гликофилусу. Замесите оставшиеся двадцать пять окад, испеките из них хлеб и раздайте его братии и мирянам, а Бог, как Благий Отец, позаботится о всех нас». Через какое-то время к пристани монастыря причалило судно, и капитан предложил обменять пшеницу, которую он вез, на дрова. Монахи, видя очевидный Промысл Божией Матери, Которая, как Добрая Мать, позаботилась о Своих детях, прославили Бога и Божию Матерь. Чудеса и поныне совершаются от сей иконы.

Празднование иконе совершается 30 апреля.

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ «ВСЕЦАРИЦА»

Чудотворная икона «Всецарица» (Пантанасса) находится в кафоликоне Ватопедской обители.

Образ был написан в ХVІІ веке и явился благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам. Сохранился рассказ старца об этой иконе. В ХVІІ веке перед иконой Божией Матери «Всецарица» появился странный молодой человек. Он стоял, что-то невнятно бормоча. И вдруг лицо Богородицы блеснуло, подобно молнии, и какая-то невидимая сила бросила молодого человека на землю. Только он пришел в себя, как сразу отправился исповедоваться отцам со слезами на глазах, что он жил далеко от Бога, занимался магией и пришел в монастырь, чтобы проверить свою силу на святых иконах. Чудотворное вмешательство Богородицы убедило молодого человека изменить свою жизнь и стать благочестивым. Он исцелился от душевного недуга и после этого остался на Афоне. Так эта икона впервые проявила свою чудотворную силу на человеке, одержимом бесами.

Позже стали замечать, что эта икона оказывает благотворное влияние и на больных с различными злокачественными опухолями. В ХVІІ веке она впервые была списана греческим монахом и постепенно стала известна во всем мире как исцелительница раковых заболеваний. Само имя иконы — Всегоспожа, Bсe-повелительница — говорит о ее особой, всеобъемлющей силе. Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных чар (а ведь волхование, увлечение магией и прочими оккультными «науками» распространилось по Христианскому миру подобно раковой опухоли), Всецарица имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества.

Празднование иконе совершается 31 августа.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА»

Икона Божией Матери «Млекопитательница» находится Хилендарский монастырь на Афоне. На образе изображена Пресвятая Дева, кормящая грудью Богомладенца.

Первоначально образ находился в Лавре преподобного Саввы Освященного близ Иерусалима . Святой основатель Лавры при кончине предсказал братии, что Лавру посетит паломник из Сербии Савва, и повелел передать ему в благословение чудотворную икону. Это и случилось в XIII веке. Святитель Савва Сербский привез икону в Хилендарский монастырь на Афоне и поставил ее по правую сторону иконостаса, в церкви при Карейской келлии, впоследствии названной Типикарницей, так как там хранился устав святителя Саввы.

Богословский смысл святого образа очень глубок: «Мать вскармливает Сына, так же Она питает наши души, так же и Бог кормит нас „чистым словесным молоком Слова Божьего (1 Петр 2,2), дабы мы, возрастая, переходили от пищи молочной к твердой (Евр. 5,12)

На иконе Пресвятой Богородицы „Млекопитательница“ изображены солнце и луна с соответствующими надписями. Образ иногда встречается в зеркальном изображении и с другой символикой. Существует несколько чудотворных списков, о каждом из которых сохранились письменные и устные предания. Так, в России прославился образ, обретенный в 1650 году в селе Крестогорск недалеко от Минска . В середине XIX в. — в 1848 году — прославился еще один список иконы „Млекопитательница“, привезенный в Россию схимонахом Ильинского скита на Афоне Игнатием. Он был послан в Россию для сбора пожертвований и был благословлен в путь этой иконой. В Харькове от нее было явлено первое чудо — у столяра, поправлявшего киот иконы без должного благоговения, отнялись руки. Покаянные молитвы у привезенного образа принесли ему исцеление, и за этим первым чудом последовало и множество других: в Ельце, Задонске , Туле, Москве

Празднование иконе совершается 31 августа.

ИКОНА ВАТОПЕДСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ „ОТРАДА“, ИЛИ „УТЕШЕНИЕ“

Образ Богоматери „Отрада“ (“Парамифия») находится в Ватопедском монастыре.

Название Ватопедской она получила от того, что в 390 году возле острова Имброс, напротив Святой Горы, упал в море с корабля юный царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого, и чудным заступлением Божией Матери был перенесен на берег целым и невредимым. Здесь наутро нашли его спящим глубоким, спокойным сном под густым кустом, недалеко от разрушенного Благовещенского собора. От этого события и произошло название «ватопед» («куст отрока»). Император Феодосий в благодарность за чудное избавление сына воздвиг вместо разрушенной обители новый храм, где алтарь находился на том самом месте, где был найден спасенный юноша.

История этого образа связана с событиями, происшедшими 21 января 807 года. Шайка разбойников, решивших ограбить Ватопедский монастырь, высадившись в темноте на берег, укрылась в окрестностях монастыря, намереваясь дождаться открытия ворот обители. В то время, когда разбойники ждали открытия ворот, закончилась утреня и братия стала расходиться по кельям для временного отдыха. В церкви остался один настоятель монастыря. Вдруг от стоящей вблизи иконы Божией Матери он услышал женский голос, предупреждающий об опасности, грозившей монастырю. Игумен устремил свой взор на икону и увидел, что лики Богородицы и Богомладенца изменились. Ватопедская икона была подобна «Одигитрии», на которой Богомладенец всегда изображается с благословляющей рукой. И вот игумен видит, как Иисус поднял Свою руку, заграждая уста Богородицы, со словами: «Нет, Мать Моя, не говори им этого: пусть они накажутся за грехи свои». Но Богородица, уклоняясь от Его руки, двукратно произнесла те же слова: «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на стены монастырские и разгоните разбойников». Поражённый игумен тотчас собрал братию. Все были изумлены изменением очертания иконы. После благодарственной молитвы перед святым образом воодушевлённые иноки поднялись на монастырские стены и успешно отразили нападение разбойников.

С того времени чудотворная икона получила название «Отрада», или «Утешение». Очертания иконы остались такими же, как и во время предупреждения, сказанного игумену: Богоматерь уклонилась от простертой десницы Иисуса Христа.

Икону украсили сребропозлащенной ризой и поместили в церковь, построенную на хорах собора. В этом месте икона остается и по сей день. В память о чуде в церкви Божией Матери «Отрада» совершается постриг монахов и благодарственное молебное пение Богоматери перед чудотворной иконой.

Празднование иконе совершается 3 февраля.