Следи за трендом: во что инвестируют в Кремниевой долине

Если для вас синонимом Кремниевой долины является хипстер, придумавший какую-то новую технологию или продукт, вас ожидает разочарование: нынешний типичный фаундер — уже не студент-гик, а скорее солидный молодой специалист, строящий бизнес иcходя из рыночной прагматики. Более того, можно смело утверждать, что волна стартапов эпохи «stay hungry, stay foolish» (оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными), когда самые громкие истории успеха были связаны с именами совсем молодых, но гениальных людей, терпевших бедность и постоянные неудачи, окончательно уходит со сцены.

Сегодня инвесторы нацелены на высокий результат: наибольший интерес для них представляют проекты, которые сочетают хай-тек и улучшение качества жизни с хорошей монетизацией. О трендах технологической Мекки — в этом материале.

Сельское хозяйство

Аграрная сфера постепенно перестаёт ассоциироваться с чем-то архаичным и консервативным — высокие инновации проникают и сюда. Сегодня большие данные о состоянии биосферы и почвы помогают спрогнозировать оптимальное время для посадки сельскохозяйственных культур. Искусственный интеллект самостоятельно принимает решение о том, какой участок земли наиболее подходит для посева того или иного растения. Специальные датчики, распознающие концентрацию углекислого газа, позволяют регулировать содержание необходимых соединений в воздухе, а также определять болезни культур.

В тестовых регионах внедряются устройства, измеряющие температуру и чистоту воды в водоёмах, в которых выращивают рыбу, — при этом данные и рекомендации по уходу и времени кормления передаются на смартфон. Онлайн-сервисы объединяют локальных эко-фермеров в единую сеть. Это лишь некоторые аграрные стартапы, получившие инвестиции в Кремниевой долине за последнее время. Их объем в 2017 году составил более $1 млрд — сумму в разы меньшую, чем в отрасли-фаворите — IT. Тем не менее, не только в Долине, но и во всем мире, особенно, в Европе и Азии, аграрные и эко-проекты набирают серьёзные обороты и повышают свою инвестиционную привлекательность.

Здравоохранение

Развитие искусственного интеллекта в фармакологии провоцируют настоящий бум в сфере медицины. Согласно данным Банка Кремниевой долины, в 2017 году сумма инвестиций в эту сферу составила рекордные $9,1 млрд долларов. Это на четверть больше, чем в 2016. Приоритетные направления — онкология, нейронауки, неинвазивные методы лечения, различные технологии, связанные с превентивной медициной. Среди некоторых интересных примеров — тесты компании Grail, основанные на принципе «жидкой биопсии» — с помощью анализа крови на специфические белки можно выявить основные типы рака на самой ранней стадии. В прошлом году стартап привлек инвестиции в $100 млн Кибербезопасность

В связи с увеличением числа хакерских атак и появлением всё более коварных вирусов, эта сфера становится все более обсуждаемой. Инвестирование в кибербезопасность сейчас особенно актуально для финансовых и страховых компаний: мошенничество и утечки больших массивов данных случаются все чаще. По данным Cisco, за 2017 год кибератаки нанесли ущерб в размере $600 млрд — суммой, сопоставимой с половиной российского ВВП. Из-за своей огромной востребованности кибербезопасность хорошо капитализируется, и в прошлом году в Долине в такие проекты были проинвестированы $7,6 млрд

Big Data

Amazon и Большие данные в цифровую эпоху — это ключевой стратегический и монетизируемый ресурс. Именно поэтому в Кремниевой долине Google Microsoft с большим отрывом от прочих развивают Big Data, а также всё, что связано с искусственным интеллектом (AI) и machine learning. Проектов, находящихся под их патронажем, не счесть — от роботов и открытых платформ до полностью автоматизированных промышленных производств. В топовых цифровых гигантах над разработкой умных технологий трудится, наверное, в несколько раз больше учёных, чем во всех американских университетах вместе взятых.

В совокупности этими тремя компаниями в 2017 году было проинвестировано более $15 млрд только в разработки в области искусственного интеллекта, что в три раза больше, чем в 2016. Более совершенные алгоритмы и уровень программного обеспечения, качественное хранение данных по низкой стоимости, а также новые возможности, которые открывает Big Data в бизнесе, — катализаторы огромного ажиотажа инвесторов.

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