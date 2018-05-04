В Германии могут поднять цены на алкоголь

«Для понижения потребления алкоголя необходимо повысить необоснованно низкие цены на алкогольные напитки в Германии», — заявил управляющий Главного объединения по вопросам наркозависимости ФРГ Рафаэль Гасманн медийной группе Funke. По его словам, минимально допустимая цена на алкоголь — первый шаг к понижению его потребления. «Доказано, что в общем люди пьют тем больше алкоголя, чем меньше цена на него», — подчеркнул Гасманн.

Специалист по наркозависимости медицинской страховой компании AOK Кай Кольпацик также считает, что необходимо повысить цены. Ведь Германия числится среди стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя и в то же самое время экстремально низкой стоимостью на спиртосодержащие напитки. По словам эксперта, налог на сладкие высокопроцентные коктейли в металлических банках, введенный 14 лет назад, показал, «как действенно нацеленными мерами можно в широком масштабе достичь изменения стиля жизни». Ранее эти коктейли были популярны у молодежи и стали весьма опасным напитком, который часто приводил к смертельным исходам.

Уполномоченная по вопросам наркозависимости правительства ФРГ Марлене Мортлер заявила группе Funke, что дешевый алкоголь в продуктовых сетях «ничего не имеет общего с наслаждением», а нацелен на массовое потребление. Именно это склоняет молодых людей с небольшими заработками к регулярным «пьянкам».

"Мы не можем позволить себе расслабиться и ждать, а должны совместно искать подходящие пути решения проблемы для Германии", — подчеркнула Мортлер.

Однако изменение поведения потребителей алкоголя — это задача не только политиков. Поэтому уполномоченная по наркозависимости правительства ФРГ скептически относится к шотландскому методу.

"Проблема в том, что алкоголь стал в нашем обществе повседневным и привычным делом", — констатировала германский политик.

С 1 мая в Шотландии вводится минимальная цена на алкоголь — 57 центов за содержащиеся в напитках 10 миллилитров чистого спирта. Таким образом правительство страны собирается предотвратить повышенную смертность и заболеваемость, которые вызываются зависимостью от этого наркотика.