Кассиров метро Екатеринбурга научат не бояться иностранцев

Метрополитен Екатеринбурга готов встречать Чемпионат мира по футболу (ЧМ) во всеоружии. Как рассказал «Уралинформбюро» директор подземки Андрей Панаиотиди, в вагонах метрополитена реализована система оповещения пассажиров на иностранном языке. А в ближайшие две недели на всех станциях будет завершена работа по установке навигационных знаков на русском и английском языках.

"Сейчас активно работаем с контролерами и кассирами. Учим их не пугаться иностранцев. Рассказываем, как они могут помочь гостям города. Например, сотрудники метрополитена могут показать иностранным болельщикам номер телефона, по которому те могут обратиться при возникновении каких-то вопросов, или направить их к стойкам волонтеров, которые появятся на станциях подземки", — отметил он.

Помимо этого, к ЧМ-2018 на платформах станций появилась разметка, информирующая пассажиров о том, где окажется дверь вагона после остановки поезда. «Работу эту мы начали давно. На сегодняшний день разметки нет только на „Машиностроителей“ и на конечных станциях — „Ботаническая“ и „Проспект Космонавтов“. На „Машиностроителей“ — довольно маленький пассажиропоток, а на конечных станциях просто нет смысла ее наносить», — сообщил Андрей Панаиотиди.

Также руководитель екатеринбургской подземки уточнил, что в текущем году метрополитен отремонтирует не три состава, как сообщалось ранее, а два. «На сегодняшний день контракт заключен с Красноярским заводом на ремонт одного состава. В конце мая он отправится на капитально-восстановительный ремонт. Второй планируем отправить на ремонт в сентябре», — заявил он.

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