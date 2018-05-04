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Новогиреевские старшеклассники и студенты провели игру-дебаты «Мастер слова»
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Новогиреевские старшеклассники и студенты провели игру-дебаты «Мастер слова» 

Управа района Новогиреево 51 минуту назад
Фото: Управа района Новогиреево
Четыре команды юных ораторов за игровыми столами выясняли, кто самые красноречивые и убедительные мастера слова.
В интеллектуальной игре «Мастер слова», организованной депутатом Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Максимом Никитиным и Молодёжной палатой района Новогиреево, приняли участие три команды старшеклассников из школ № 1798, 2093 и 1324 и команда студентов Финансового колледжа.
Для того, чтобы победить в игре, необходимо было суметь отстоять свою точку зрения, быть убедительным, быть в курсе всех происходящих событий.
Игра прошла на базе школы № 1798 «Феникс-Перово». В составе жюри присутствовали глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, депутат СД МО, заведующая библиотекой № 95 Людмила Новикова, заслуженный учитель РФ, преподаватель английского и немецкого языков лицея № 1510 Елена Круглова и общественный советник Анастасия Курлянчик. Провела дебаты активистка Молодёжной палаты Анастасия Ахромова.
Темы, выбранные для дебатов, были непростыми: преимущества платного и бесплатного высшего образования; что важнее — семья или карьера; достоинства и недостатки срочной и контрактной службы в армии; чем вреден и чем полезен Интернет для подростков.
На эти серьезные и спорные темы команды дискутировали очень достойно, высказывая аргументированные и глубокие мнения.
Первое место в дебатах жюри присудило команде принимающей стороны — школьникам образовательного комплекса № 1798. Второе место заняла команда студентов Финансового колледжа, третье — команда школы № 2093. И только три балла уступила третьим финалистам команда старшеклассников из образовательного комплекса № 1324, получив диплом участника.
Завершая дебаты, Максим Никитин поздравил участников с заслуженными наградами и пригласил на будущие встречи. «Это наш дебют как организаторов, — сказал Максим Николаевич. — Это и наш первый опыт, который будет в дальнейшем совершенствоваться. В ближайшее время мы планируем организовать для вас тренинги по ораторскому мастерству, вести которые будут известные актёры и сценаристы».
Кроме того, по следам дебатов объявлен фотоконкурс. Фотографии, сделанные на дебатах, нужно выложить в соцсети с хэштегами #Молпарлам и #Мастерслова. Набравшие наибольшее число лайков авторы получат приз зрительских симпатий от Совета депутатов МО Новогиреево.
Фото — Александр Калугин
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