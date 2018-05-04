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В Тимирязевской сельхозакадемии в САО побывала Валентина Терешкова
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В Тимирязевской сельхозакадемии в САО побывала Валентина Терешкова 

Префектура САО города Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Первая женщина-космонавт навестила главный аграрный университет по приглашению ректора Галины Золиной. У студентов была уникальная возможность пообщаться с легендой отечественной космонавтики и из первых уст узнать, как проходило освоение внеземного пространства. Тимирязевцы же, в свою очередь, показали Валентине Владимировне селекционную станцию и теплицы академии.
Аспиранты и научные сотрудники рассказали Валентине Терешковой, над чем они работают в лаборатории биотехнологии, генетики и селекции овощных.
— На станции мы занимаемся молекулярно-генетическим маркированием растений при помощи стандартного ПЦР-анализа, — говорит аспирант Рада Алижанова.
— Ребята определяют, какие растения обладают геном устойчивости к болезням, а какие нет. И в селекционной работе используют только устойчивые, — объяснила ректор Галина Золина. — Это как прививка у человека — поставил, и не болеешь. Благодаря этой технологии мы можем не использовать химические средства против вредителей и выводить экологически чистые сорта.
После селекционной станции Валентине Владимировне показали новый учебный корпус. Ещё год назад на его месте был заброшенный склад с затопленным подвалом. Был проведён сложный капитальный ремонт всех трёх этажей корпуса, и сейчас здание полностью пригодно для занятий.
Здесь будет располагаться кафедра ботаники, а также лаборатория генетики, селекции и биотехнологии овощных культур.
В подарок Валентина Владимировна получила корзину свежих овощей из тимирязевских теплиц, рассаду клубники, а также черенки облепихи, сливы, розы и рябины. Ректор Галина Золина рассказала, что в оранжереях академии соблюдаются все необходимые условия для выращивания вкусных и натуральных овощей и фруктов.
— Время не стоит на месте, — подчеркивает Галина Дмитриевна, — раньше был продукт, а сейчас — товар: современные производители нацелены только на извлечение прибыли, и, зачастую, магазинные овощи не имеют настоящего вкуса. А в Тимирязевских теплицах большое внимание уделяется в первую очередь качеству продукта.
Звездная гостья пообещала высадить все подарки на своём дачном участке. И напомнила, что вновь вернётся в Тимирязевку совсем скоро — Валентина Владимировна вручит дипломы выпускникам-отличникам.
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