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Новый начальник ГУ ФСИН прибыл в Екатеринбург и начал ревизию
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Новый начальник ГУ ФСИН прибыл в Екатеринбург и начал ревизию 

АиФ Урал 56 минут назад
Фото: АиФ Урал
Назначенный указом президента РФ начальник ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Федоров прибыл сегодня в столицу Урала, где сразу начал знакомиться с личным составом, сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
Бывший руководитель аналогичного управления по Тамбовской области сразу по приезду принял работу от своего предшественника Александра Шека и начал знакомиться с личным составом. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», не исключено, что в ближайшее время Александр Федоров поставит новую команду управленцев по ключевым направлением. По данным источника издания, перестановки могут коснуться оперативной работы и службы тыла.
Смены руководства регионального ФСИН ждали с января 2018 года. До этого момента эту должность занимал временно исполняющий обязанности Александр Шек. Ожидается, что с приездом Александра Федорова, его предшественник в скором времени будет назначен на должность руководителя одного из управлений ФСИН России.
Кроме того, стало известно, что 26 апреля начальник СИЗО №1 Александр Кокаев ушел на пенсию, временно исполняющий его обязанности Сергей Слезкин в скором времени может уйти на повышение. Но пока его кандидатура не согласована в Москве. Александр Кокаев являлся начальником изолятора с 2012 года.
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