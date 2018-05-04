Под предлогом защиты прав человека — «акт Магнитского» по-британски

В современных международных отношениях все больше начинает утверждаться крайне опасная тенденция поиска врага, угрозы миропорядку, беспринципного нарушителя прав человека. Как это ни парадоксально, такой поиск зачастую приводит отнюдь не к восстановлению нарушенных прав и совершенствованию механизмов защиты прав человека, — эти поиски безрезультатны. Отсутствие ка-кого-либо качественного эффекта обусловлено всего одной причиной — поиск осуществляется не там, где действительно есть существенные проблемы. Такой поиск — лишь предлог для внешнеполитического давления, ширма, призванная скрыть произвольность действий властей отдельных государств и отсутствие аргументов при обсуждении вопросов актуальной международной повестки.

Именно по этому пути, к сожалению, решила пойти Великобритания . Принимая поправки к законопроекту об ограничительных мерах и мерах по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, предусматривающие возможность введения санкций «вследствие грубого нарушения прав человека, с целью противодействия нарушению прав человека, а также с целью содействия соблюдению международных норм в сфере прав человека и уважению прав человека» Палата общин Великобритании соглашается с предоставлением Правительству Великобритании фактически неограниченных полномочий по введению самых различных ограничительных мер — иммиграционных, финансовых, торговых и иных. Принятие законопроекта будет означать пополнение «корпуса международных жандармов» новым участником — Великобританией.

Самое примечательное, что как последние события, так и предшествовавшая им практика нарушения прав человека ясно показывают отнюдь не безупречную репутацию Великобритании в сфере соблюдения прав человека. Может быть, перефразируя известный британский афоризм, Великобритания взялась совсем не за свою колодку?

Так, к примеру, в апреле 2018 года Великобритания приняла участие в ракетном ударе по территории Сирийской Арабской Республики — в отсутствие решения Совета Безопасности ООН , без проведения обязательных процедур, предусмотренных Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, без согласия компетентных орга-нов власти суверенного государства, каким и является Сирия.

В марте 2018 года широкой общественности стало известно о реализации на территории Великобритании проекта Duco, в рамках которого были допущены серьезные нарушения неприкосновенности частной жизни граждан Великобритании посредством осуществления анализа сведений об активности пользователей социальных сетей со стороны британских властей.

В 2011 году Великобритания осуществляла авиаудары по территории Ливии . Кроме того, на территорию страны был введен сухо-путный военный контингент, оказывавший поддержку оппозиционным силам в проведении специальных операций.

Неоднократно международными правозащитными организациями устанавливались факты депортации из Великобритании граждан иностранных государств, в отношении которых существовала угроза применения пыток.

Международное правозащитное сообщество из года в год обращает внимание властей Великобритании на необходимость разрешения ситуации, связанной с систематическим нарушением трудовых прав мигрантов и прав беженцев.