Говорин: возвращение «курилок» в аэропорты стало бы шагом назад 

Создание зон для курения в аэропортах стало бы откатом антитабачной политики, которой придерживались законодатели последние несколько лет, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
«Большинство членов нашего комитета поддерживают концепцию по борьбе с табакокурением, которая проводится последние пять лет. И возвращение мест для курения в аэропорты в таком контексте стало бы шагом назад«, — сказал он.
Ранее зампред профильного комитета Леонид Огуль сообщил, что законопроект о создании зон для курения в аэропортах был отправлен на доработку.
Документ в ноябре прошлого года был внесён в палату парламента депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергеем Боярским. При этом фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан.
Законопроект также был рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по транспорту и строительству, который является соисполнителем законопроекта.
»Хорошо, что на этом этапе было принято такое компромиссное решение, которое позволяет ещё раз всё взвесить и подсчитать. В тексте законопроекта есть формальные, узкие места, которые было решено доработать и получить дополнительные экспертные заключения», — пояснил Николай Говорин.
При этом, по словам депутата, после доработки документ с низкой степенью вероятности получит поддержку в думском Комитете по охране здоровья. «На мой взгляд, никаких специальных курительных комнат в аэропортах создавать не нужно. Курение — это патология, и бороться с ним нужно комплексно с помощью ограничений и разъяснительной работы», — уверен Николай Говорин.