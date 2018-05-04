Говорин: возвращение «курилок» в аэропорты стало бы шагом назад

«Большинство членов нашего комитета поддерживают концепцию по борьбе с табакокурением, которая проводится последние пять лет. И возвращение мест для курения в аэропорты в таком контексте стало бы шагом назад«, — сказал он.

Ранее зампред профильного комитета Леонид Огуль сообщил, что законопроект о создании зон для курения в аэропортах был отправлен на доработку.

Документ в ноябре прошлого года был внесён в палату парламента депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергеем Боярским . При этом фракция заявила, что поддерживает данную инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих граждан.

Законопроект также был рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по транспорту и строительству, который является соисполнителем законопроекта.

»Хорошо, что на этом этапе было принято такое компромиссное решение, которое позволяет ещё раз всё взвесить и подсчитать. В тексте законопроекта есть формальные, узкие места, которые было решено доработать и получить дополнительные экспертные заключения», — пояснил Николай Говорин.

При этом, по словам депутата, после доработки документ с низкой степенью вероятности получит поддержку в думском Комитете по охране здоровья. «На мой взгляд, никаких специальных курительных комнат в аэропортах создавать не нужно. Курение — это патология, и бороться с ним нужно комплексно с помощью ограничений и разъяснительной работы», — уверен Николай Говорин.