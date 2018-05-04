Свыше 20 тысяч звонков поступило на горячую линию по лекарствам в Подмосковье в 2018 году

С января по апрель 2018 года более 20 тысяч обращений поступило на горячую линию министерства здравоохранения Московской области по вопросам выдачи лекарств льготным категориям граждан. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Из них более 65% звонков касались непосредственно возможности обеспечения лекарственными препаратами. Свыше 20% звонков касались справочной информации: режим работы, контактные телефоны, наличие препаратов в аптечных организациях

Также министр добавил, что работа по обеспечению граждан лекарствами ведется максимально активно. Этому способствует расширение количества аптечных организаций.

В целях повышения доступности лекарственной помощи отдельным категориям граждан была создана государственная аптечная сеть посредством открытия при поликлиниках 296 аптечных пунктов. Сейчас сеть насчитывает 318 аптечных пунктов, в том числе 7 аптечных организаций с круглосуточным режимом работы

— Дмитрий Марков.

Министр напомнил, что на территории Московской области в настоящий момент проживает порядка 660 тысяч человек, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение.