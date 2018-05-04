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Свыше 20 тыс. звонков поступило на горячую линию по лекарствам в Подмосковье с начала года
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Свыше 20 тыс. звонков поступило на горячую линию по лекарствам в Подмосковье с начала года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На горячую линию по вопросам выдачи лекарств льготным категориям граждан в Подмосковье поступило более 20 тысяч обращений с января по апрель 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.
«Из них более 65% звонков касались непосредственно возможности обеспечения лекарственными препаратами. Свыше 20% звонков касались справочной информации: режим работы, контактные телефоны, наличие препаратов в аптечных организациях», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Позвонить на горячую линию по вопросам получения лекарственных препаратов в Подмосковье можно по телефону: +7 (495) 748-48-80.
«Работа по обеспечению граждан лекарствами ведется максимально активно. Мы расширили количество аптечных организаций. В целях повышения доступности лекарственной помощи отдельным категориям граждан была создана государственная аптечная сеть посредством открытия при поликлиниках 296 аптечных пунктов. Сейчас сеть насчитывает 318 аптечных пунктов, в том числе 7 аптечных организаций с круглосуточным режимом работы», — отметил Марков.
Министр напомнил, что на территории Московской области в настоящий момент проживает порядка 660 тысяч человек, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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