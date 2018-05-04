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Находчивые подростки украли из кассы «Дикси» 25 тыс. рублей
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Находчивые подростки украли из кассы «Дикси» 25 тыс. рублей 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Для осуществления коварного плана подростки отвлекли кассира, попросив их срочно подзарядить мобильный телефон. Сотрудник магазина повёлся на уговоры детей, отлучился с рабочего места, после чего не досчитался в кассе 25 тысяч рублей.
Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл около 23:00 3 мая в магазине «Дикси» на улице Ленинградской в Сосновом Бору. Туда зашли двое подростков и попросили подзарядить недорогой мобильный телефон, чтобы позвонить маме. Сотрудник согласился помочь и поставил смартфон на зарядку в торговом зале. При этом кассир слишком поздно вспомнил, что забыл закрыть кассу на ключ. Когда он вернулся на рабочее место спустя несколько минут, его худшие ожидания оправдались: из кассы исчезли 25 тыс. рублей.
На вид малолетним ворам около 15-16 лет. Один из них был одет в светлую куртку с голубым капюшоном и синие спортивные штаны, второй в коричневую куртку и кепку. Правоохранители приступили к поискам хулиганов.
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