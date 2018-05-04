Находчивые подростки украли из кассы «Дикси» 25 тыс. рублей

Для осуществления коварного плана подростки отвлекли кассира, попросив их срочно подзарядить мобильный телефон. Сотрудник магазина повёлся на уговоры детей, отлучился с рабочего места, после чего не досчитался в кассе 25 тысяч рублей.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл около 23:00 3 мая в магазине «Дикси» на улице Ленинградской в Сосновом Бору . Туда зашли двое подростков и попросили подзарядить недорогой мобильный телефон, чтобы позвонить маме. Сотрудник согласился помочь и поставил смартфон на зарядку в торговом зале. При этом кассир слишком поздно вспомнил, что забыл закрыть кассу на ключ. Когда он вернулся на рабочее место спустя несколько минут, его худшие ожидания оправдались: из кассы исчезли 25 тыс. рублей.

На вид малолетним ворам около 15-16 лет. Один из них был одет в светлую куртку с голубым капюшоном и синие спортивные штаны, второй в коричневую куртку и кепку. Правоохранители приступили к поискам хулиганов.