7 технологий, которые отнимают у людей работу

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Современный мир — это мир развития технологий. Сегодня в самых разных отраслях все чаще используются роботы, которые могут работать зачастую эффективнее людей, ведь им не требуется время на отдых, они не ходят в отпуск и не делают перерыв на обед. Сегодня использование технологий достигло рекордного уровня даже в тех областях, о которых раньше невозможно было и подумать. Уровень развития технологий достиг таких масштабов, что эксперты всерьез озабочены тем, что некоторые технологии приведут к тому, что многие люди попросту окажутся без работы. Ниже мы расскажем об основных технологиях, которые «отнимают» работу у людей.

Технология: беспилотные автомобили

Еще совсем недавно идея беспилотного автомобиля казалась идеей для научно-фантастического фильма. Однако сегодня многие производители уже проводят тестирование подобных автомобилей, и эти тестирования оказываются довольно успешными. За последние несколько лет участие Google в разработке этой технологии привело к тому, что подобные автомобили уже не кажутся фантастикой. Сегодня многие транспортные компании мира ведут исследования в области применения беспилотных автомобилей. Эксперты прогнозируют, что начиная с сегодняшнего момента и до 2030 г. беспилотные автомобили станут неотъемлемой частью нашей жизни. Транспортные услуги, при которых клиенты будут пользоваться беспилотными автомобилями, станут очень популярной заменой ежедневным поездкам на метро и другом общественном транспорте. Профессии под угрозой: Водители1. Водители такси2. Водители лимузинов3. Водители автобусов4. Персонал сервисов по аренде автомобилейДоставка5. Водители грузовиков6. ПочтальоныОбщественная безопасность7. Автоинспекторы8. Контролеры на платной автостоянке9. Судьи по делам нарушений безопасности движения10. Юристы по делам нарушений безопасности движения 11. Прокуроры по делам нарушений безопасности движения 12. Обслуживающий персонал в судах по делам нарушений безопасности движенияДругие13. Сотрудники парковок14. Сотрудники автостоянок15. Сотрудники автомоек

Технология: дроны

Летающие дроны могут иметь совершенно разные формы, размеры. Они могут летать низко и высоко, они могут издавать много шума, а могут быть совсем бесшумными. Они могут быть как лучшим другом, так и злейшим врагом. Без соответствующей защиты дроны могут быть очень опасными. Они могут доставлять еду, но могут переносить бомбы или яды. Они могут наблюдать за рабочими, а могут следить за врагами. Конечно, дроны приведут к исчезновению многих профессий, однако они же создадут новые возможности для работы специалистов. Однако некоторые профессии все же исчезнут. Профессии под угрозойДоставка16. Курьеры17. Доставка продуктов 18. Доставка пиццы19. Доставка почтыСельское хозяйство20. Консультанты и наблюдатели21. Услуги по распылению22. Пастухи23. Погонщики скота24. Истребление вредителейТопографическое наблюдение25. Землемеры26. Инженеры-экологи27. ГеологиСпасательные операции28. Спасательные команды29. Команды по поиску30. ПожарникиНовостные услуги31. Фургоны для новостных съемокМониторинг32. Мониторинг строительства33. Строительные инспекторы34. Охрана35. Инспекторы по надзоры за условно-досрочно освобожденными

Технология: 3D-принтеры

3D-печать — это процесс изготовления трехмерных деталей и объектов на основе цифрового моделирования. Этот процесс по созданию одного слоя за другим, до тех пор пока изделие не будет завершено. Если раньше производство требовало огромных усилий с использованием блоков металла, дерева или другого материала, который обрабатывался дрелями, лазером или другими машинами, то теперь все стало намного проще. Кроме того, раньше для изготовления требовался сотрудник, обладающий специальными навыками. С 3D-печатью необходимость в квалифицированных операторах отпала, так как теперь можно изготавливать детали дешевле и проще. Эта технология уже сейчас используется в таких сферах, как ювелирное дело, изготовление обуви, промышленный дизайн, архитектуры, инженерное дело, строительство и многое другое. Профессии под угрозойПроизводство36. Операторы пресса для пластика37. Машинисты38. Отгрузка и грузов39. Представитель профсоюзов40. Сотрудники складов

Технология: контурное изготовление

Контурное изготовление — это вид 3D-печати, в котором используются роботы-манипуляторы и сопла для выдавливания слоев цемента и других материалов, что необходимо для создания крупных объектов. Эта технология используется в строительстве. У нее большой потенциал, так как она имеет низкую стоимость, а строительство зданий происходит быстрее, что приводит к сокращению вредных выбросов. Не так давно компания WinSun Decoration Design Engineering Company с помощью контурного изготовления построила 10 домов за один день. Профессии под угрозойСтроительство41. Плотники42. Бетонщики43. Сотрудники капитального ремонта44. Градостроители45. Страховые агенты46. Агенты по недвижимости

Технология: массивы данных и искусственный интеллект

Несколько месяцев назад, незадолго до своей смерти Стивен Хокинг предупредил человечество об опасности искусственного интеллекта, который сможет превзойти людей, в частности, на финансовых рынках. Еще один знаменитый человек — Илон Маск — не так давно заявил, что искусственный интеллект может «выпустить демонов». Несмотря на эти предупреждения, технология искусственного разума развивается с огромной скоростью. Профессии под угрозойПисьмо

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Технология: хранение энергии

Любой надежный способ хранения энергии существенно улучшит положение возобновляемой энергетики на рынке. Пока эта технология не получила значительного развития, однако уже сейчас есть существенные технологические прорывы, которые позволяют говорить о том, что в самом скором времени ситуация с хранением энергии улучшится. Электричество, которое производится, но не используется, это деньги на ветер. Однако, по мнению экспертов, в сама скором времени такая ситуация изменится в лучшую сторону. Профессии под угрозой77. Планировщики в энергетике78. Специалисты по охране окружающей среды79. Энергоаудиторы80. Операторы электростанций81. Шахтеры82. Операторы буровых установок83. Геологи84. Операторы счетчиков85. Услуги по доставке газа

Технология: роботы

Роботы все чаще используются в самых различных областях. Сейчас технологии развиваются таким образом, что в самом скором времени роботы смогут заменить нас практически в любой сфере жизни. Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано. Роботы будут помогать в медицинской диагностике, в хирургии и во многих других областях. Профессии под угрозойРозничная торговля86. Сотрудники розничных магазинов87. Кассиры88. Складские сотрудники89. Сотрудники по контролю за состоянием товаров90. Держатель рекламных указателейМедицина91. Хирурги92. Медицинские услуги на дому93. Фармацевты94. ВетеринарыРемонт95. Маляры96. Уборщицы97. Ландшафтные дизайнеры98. Чистильщики бассейнов99. Услуги ухода за зелеными насаждениями100. Истребление насекомых101. Дровосеки