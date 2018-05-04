В Кунгуре Пермского края полицейские стали первыми участниками донорского марафона «Достучаться до сердца»

В здании Межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский» была развернута мобильная лаборатория станции переливания крови. Предварительно все доноры прошли медицинское обследование.

Полицейские, поддержавшие социально значимое мероприятие, сдали более 20 литров жизненно важного материала для тяжелобольных людей, а также пополнили запас редких и востребованных групп крови. После лабораторного обследования донорская кровь будет направлена на нужды лечебных учреждений не только Кунгура, но и других городов Пермского края.

Сотрудники территориального отдела полиции стали первыми участниками донорского марафона в Кунгуре. Врачи станции переливания поблагодарили их за участие в столь важном мероприятии и высказали надежду, что инициативу полицейских поддержат и другие организации города.