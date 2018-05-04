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О работе с неплательщиками за ЖКУ расскажут на встрече главы управы Тимирязевского с населением 16 мая
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О работе с неплательщиками за ЖКУ расскажут на встрече главы управы Тимирязевского с населением 16 мая 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко проведет очередную встречу с местными жителями в среду, 16 мая. Активистам расскажут о работе с неплательщиками за ЖКУ. Об этом сообщили в отделе управы по работе с населением.
— Тема встречи — «О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги», — пояснил представитель управы.
На встрече будут присутствовать представители ГКУ «Инженерная служба Тимирязевского района», сотрудники местного «Жилищника» и подрядных организаций.
Начало встречи в 19.00. Приглашаются все желающие. Предварительная регистрация не требуется. Встреча пройдет в управе района по адресу Астрадамский проезд, д. 4. (мю)
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