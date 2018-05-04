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На улице Маяковского установили хвост самолета с надписью «Гитлер капут!»
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На улице Маяковского установили хвост самолета с надписью «Гитлер капут!» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В преддверии 9 Мая в Самару вернулся традиционный арт-объект напротив входа в самарский филиал «Т Плюс». На пересечении улиц Маяковского и Молодогвардейской установили хвост самолета с надписью «Гитлер капут!». Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Гуляли по городу и наткнулись на это чудо. Эта композиция здесь уже не первый год, но всегда радует, — рассказала жительница Самары.
Впервые хвост самолета установили на 70-летие Великой Победы. Сама композиция посвящена вкладу энергетиков во время Великой Отечественной войны.
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