На улице Маяковского установили хвост самолета с надписью «Гитлер капут!»

В преддверии 9 Мая в Самару вернулся традиционный арт-объект напротив входа в самарский филиал «Т Плюс» . На пересечении улиц Маяковского и Молодогвардейской установили хвост самолета с надписью «Гитлер капут!». Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Гуляли по городу и наткнулись на это чудо. Эта композиция здесь уже не первый год, но всегда радует, — рассказала жительница Самары.

Впервые хвост самолета установили на 70-летие Великой Победы. Сама композиция посвящена вкладу энергетиков во время Великой Отечественной войны.