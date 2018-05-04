Остается. Власти ХМАО поддержат своего ставленника на посту главы уральской корпорации

Правительство Югры утвердило директиву своим представителям в наблюдательном совете «Корпорации Развития», внеочередное заседание которого состоится в ближайшее время. Как передает корреспондент «ФедералПресс», представителям округа в составе органа поручено проголосовать за продление полномочий Сергея Черняева на посту генерального директора корпорации.

По словам источника в правительстве региона, решение — «исключительно техническое». «У него подходит срок истечения контракта, мы принимаем решение о продлении полномочий. Ничего особенного в нем нет», — сообщил собеседник.

Напомним, Сергей Черняев был назначен на пост гендиректора «Корпорации Развития» в ноябре прошлого года. Руководитель компании считается креатурой югорских властей: в прошлом он, в частности, возглавлял югорский центр инвестиций, работал в департаменте экономического развития. Кроме того, бывший чиновник также входил в руководство Фонда развития Югры.