«Кровавая собака» Сталина

Иосип Броз, ставший Иосипом Броз Тито после того, как партийный псевдоним превратился в его фамилию, был руководителем коммунистической партии Югославии, организовал самое успешное в истории партизанское движение, затем возглавил страну. Югославия давно распалась, а Тито до сих пор популярен — по крайней мере, в Сербии . Он кажется олицетворением времени мира и процветания, великим государственным деятелем. При этом отцом Тито был серб, его мать словачка, а историки-ревизионисты отрицают крестьянское происхождение президента СФРЮ и генерального секретаря движения неприсоединения. Он отлично фехтовал, говорил на десяти языках и манеры у него были аристократическими — по их версии, всё это говорит о том, что Тито — незаконнорожденный сын аристократа.

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Иосип Броз (отмечен кругом) среди рабочих на фабрике в Камнике. 1911 год На самом деле это, разумеется, не так, — ставший рабочим сын крестьянина всем, чему он научился, обязан своим способностям и трудолюбию. Поначалу родители хотели отправить Иосипа Броза в Америку, на поиски удачи, и он наверняка преуспел бы и там, да им не удалось собрать денег. Он учился ремеслу у слесаря, ремонтировал велосипеды, трудился на автомобильном заводе, объехал чуть ли не всю многонациональную, отживающую свой век Австро-Венгерскую империю. Хорваты традиционно считались самыми верными подданными императора, но Тито, как будут говорить в СССР, «проварился в рабочей среде» и стал убеждённым левым. Он участвует в забастовках, во время Первой мировой получает чин унтер-офицера, и отлично воюет — до тех пор, пока не попадает в русский плен.

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Тут начинается одна из самых интересных страниц в биографии Тито: русская жена, с которой он позже разведётся, четверо рождённых от неё детей, из которых выживет один. Он вступает в Красную гвардию и воюет с белогвардейцами, но при Колчаке работает механиком в белом Омске . В 1920 Тито выбирается из России и возвращается на родину: проигравшей войну Австро-Венгрии больше нет, королевско-императорская Хорватия стала частью Югославии — королевства сербов, хорватов и словенцев.

Новое государственное образование было эфемерным, католики хорваты и православные сербы друг друга не любили, общего у них было мало. Сербы отлично дрались в Первую мировую, а Югославия рассыпалась после первых же ударов гитлеровской Германии — и не в последнюю очередь из-за того, что хорваты и словенцы не хотели умирать за навязанное им отечество. Тито к этому времени возглавляет коммунистическую партию Югославии, в прошлом он — видный функционер Коминтерна, его вторая жена, немка, расстреляна в Москве по ложному обвинению. Он становится организатором партизанского движения: сербы, в отличие от хорватов и словенцев, хотят драться. Иосип Броз Тито так в этом преуспевает, что немцам и их союзниками итальянцам приходится вести в бывшей Югославии настоящую войну, которую они не могут выиграть.

ru.wikipedia.org/Общественное достояние

Маршал Иосип Броз Тито в 1960 году

После войны Сталин прибрал к рукам всю Центральную Европу, но Тито и сам был авторитарен, со своими противниками он умел расправляться не хуже советского лидера. Сталинисты отправились в тюрьмы и ссылки, Югославия отказалась войти в задуманную Сталиным «Балканскую конфедерацию». Теперь советские газеты стали называть Тито «кровавой собакой», а советские спецслужбы стали готовить покушения. Отношения между странами потеплели после смерти Сталина, при Хрущеве, но Югославия так и не стала сателлитом СССР — Тито умело балансировал между Советским Союзом и Западом. Оттуда в страну шли кредиты и технологии, уровень жизни был сравнительно высок — а межнациональный мир обеспечивали тайная полиция и армия.

Но экономика СФРЮ была не слишком эффективна, национальные противоречия никуда не ушли. Мир в стране сохранялся по инерции, во многом благодаря внушающему почтение и страх Иосипу Брозу Тито. В конце жизни он мало что мог, и им манипулировала группа ловких политиканов. Они отправили под домашний арест претендовавшую на власть пятую жену Тито, Йованку, однако продлить жизнь своему покровителю не смогли.

После смерти Тито всё стало рассыпаться. Рухнула экономика, хлестанула инфляция, народы Югославии начали борьбу за автономию — а потом и за отделение. Он продлил жизнь возникшей на руинах Австро-Венгерской империи Югославии, но остановить естественное течение истории не смог. На его примере хорошо видно, что человек никогда не сравнится с богом: созданная Тито страна разрушилась, и от его культа личности осталась лишь ностальгия по прошлому, которое многим в Сербии кажется прекрасным.