«РИЦ КО», собиравший с кировчан плату за ЖКУ, могут признать банкротом 

АО «Региональный информационный центр Кировской области» собирается через суд признать себя банкротом. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Кировской области. Сумма исковых требований, согласно судебной карточке, составляет более 22 миллионов рублей.
Напомним, до февраля 2018 года АО «РИЦ КО» занимался расчетом и сбором платежей за ЖКУ в Кирове. На смену этой организации неожиданно для всех пришло ООО «Расчетно-консультационный центр», единственным учредителем которого являлась компания, полностью подконтрольная «Т Плюс».
Кировские чиновники тогда толком не объяснили, в чем причина смены компании, но заявили, что для горожан в процедуре оплаты жилищно-коммунальных услуг ничего не меняется — все платежи по-прежнему будут вестись по действующим тарифам и в рамках законодательства. Кроме того, заявляли в мэрии, смена оператора обеспечит прозрачность расчетов.
Общественники же были уверены, что сбором и распределением всех средств жильцов не может заниматься «заинтересованная сторона» — компания, поставляющая жильцам ресурсы. Они опасались, что деньги, поступающие от жильцов, будут в первоочередном порядке уходить ресурсоснабжающим организациям, и только потом перечисляться на содержание и ремонт дома. Все это, говорили общественники, в итоге может привести к ухудшению состоянии жилого фонда.
Многие эксперты считали, что «РИЦ КО», среди учредителей которого значилось КОГАУ «МФЦ», можно считать надежной компанией. Возможно, проблемы в виде многомиллионных долгов оператору принес второй учредитель — АО «Универсальная карта». В числе ее учредителей значится «Банк Уралсиб», который с 2016 года испытывает финансовые трудности.