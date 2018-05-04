«РИЦ КО», собиравший с кировчан плату за ЖКУ, могут признать банкротом

АО «Региональный информационный центр Кировской области» собирается через суд признать себя банкротом. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Кировской области . Сумма исковых требований, согласно судебной карточке, составляет более 22 миллионов рублей.

Напомним, до февраля 2018 года АО «РИЦ КО» занимался расчетом и сбором платежей за ЖКУ в Кирове. На смену этой организации неожиданно для всех пришло ООО «Расчетно-консультационный центр», единственным учредителем которого являлась компания, полностью подконтрольная «Т Плюс»

Кировские чиновники тогда толком не объяснили, в чем причина смены компании, но заявили, что для горожан в процедуре оплаты жилищно-коммунальных услуг ничего не меняется — все платежи по-прежнему будут вестись по действующим тарифам и в рамках законодательства. Кроме того, заявляли в мэрии, смена оператора обеспечит прозрачность расчетов.

Общественники же были уверены, что сбором и распределением всех средств жильцов не может заниматься «заинтересованная сторона» — компания, поставляющая жильцам ресурсы. Они опасались, что деньги, поступающие от жильцов, будут в первоочередном порядке уходить ресурсоснабжающим организациям, и только потом перечисляться на содержание и ремонт дома. Все это, говорили общественники, в итоге может привести к ухудшению состоянии жилого фонда.