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Число несчастных случаев на производстве в Калужской области за 5 лет сократилось на 27%
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Число несчастных случаев на производстве в Калужской области за 5 лет сократилось на 27% 

ТАСС 1 час назад
КАЛУГА, 4 мая. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на производстве в Калужской области за последние пять лет сократилось на 27%, сообщили в пятницу ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования.
"За последние пять лет снижение [числа несчастных случаев на производстве в Калужской области] составило 27%", — сказал собеседник агентства, подводя итоги работы организации за указанный период. При этом, по его словам, только в прошлом году смертельных случаев на производстве стало в 1,5 раза меньше в сравнении с позапрошлым годом.
Подобные показатели, как отмечают в региональном отделении фонда, стали следствием активной работы по профилактике травматизма и усиления контроля за охраной труда на предприятиях Калужской области. По результатам анализа, 71,7% всех случаев производственного травматизма в регионе приходится на сферу обрабатывающего производства, на втором месте — строительная отрасль с показателем 11,3%.
По данным фонда, больше всего травмированных приходится на возрастную группу от 40 до 50 лет — 33,3%. «Самый высокий процент пострадавших — 29,3% — получили травмы от воздействия разлетающихся и движущихся предметов, многие получили травмы при падении с высоты — 26,8%», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что, по данным областной комиссии по охране труда, основные причины смертельных несчастных случаев — несоблюдение технологического процесса, нарушение трудовой и производственных дисциплин.
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