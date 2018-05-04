Число несчастных случаев на производстве в Калужской области за 5 лет сократилось на 27%

"За последние пять лет снижение [числа несчастных случаев на производстве в Калужской области] составило 27%", — сказал собеседник агентства, подводя итоги работы организации за указанный период. При этом, по его словам, только в прошлом году смертельных случаев на производстве стало в 1,5 раза меньше в сравнении с позапрошлым годом.

Подобные показатели, как отмечают в региональном отделении фонда, стали следствием активной работы по профилактике травматизма и усиления контроля за охраной труда на предприятиях Калужской области. По результатам анализа, 71,7% всех случаев производственного травматизма в регионе приходится на сферу обрабатывающего производства, на втором месте — строительная отрасль с показателем 11,3%.

По данным фонда, больше всего травмированных приходится на возрастную группу от 40 до 50 лет — 33,3%. «Самый высокий процент пострадавших — 29,3% — получили травмы от воздействия разлетающихся и движущихся предметов, многие получили травмы при падении с высоты — 26,8%», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным областной комиссии по охране труда, основные причины смертельных несчастных случаев — несоблюдение технологического процесса, нарушение трудовой и производственных дисциплин.