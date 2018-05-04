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В Динском районе обнаружили тело рыбака
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В Динском районе обнаружили тело рыбака 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Утром 1 мая в реке 2-ая Понура на хуторе Карла Маркса в Динском районе случайные прохожие нашли труп мужчины. На теле погибшего телесных повреждений не обнаружили, сообщает «Газета РВС». Как оказалось, мужчина был рыбаком и, предположительно, в день трагедии решил искупаться в водоеме.
— В данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка, — прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.
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