В Динском районе обнаружили тело рыбака 

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. Утром 1 мая в реке 2-ая Понура на хуторе Карла Маркса в Динском районе случайные прохожие нашли труп мужчины. На теле погибшего телесных повреждений не обнаружили, сообщает «Газета РВС». Как оказалось, мужчина был рыбаком и, предположительно, в день трагедии решил искупаться в водоеме.
— В данный момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка, — прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.