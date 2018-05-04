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Россия готова изучить данные Израиля по атомной программе Ирана
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Россия готова изучить данные Израиля по атомной программе Ирана 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 4 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия тщательно изучает все заявления Израиля, готова рассматривать информацию по Ирану, если Тель-Авив ее предоставит, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"У нас очень плотный диалог с Израилем. Все, что он говорит, мы тщательно изучаем. Израиль не занимается такой бутафорией, которой сейчас занимаются США и Великобритания. Там серьезные люди. Если у них есть какая-то информация, и если они готовы ею поделиться, то, естественно, мы ее будем рассматривать", — сказал он.
По его словам, это также никак не повлияет на выполнение Россией СВПД.
"У нас есть свои варианты дальнейших действий (на случай выхода США из СВПД — ред.). Мы свои обязательства не нарушаем", — подчеркнул Ермаков.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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