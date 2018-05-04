Россия готова изучить данные Израиля по атомной программе Ирана

"У нас очень плотный диалог с Израилем. Все, что он говорит, мы тщательно изучаем. Израиль не занимается такой бутафорией, которой сейчас занимаются США Великобритания . Там серьезные люди. Если у них есть какая-то информация, и если они готовы ею поделиться, то, естественно, мы ее будем рассматривать", — сказал он.

По его словам, это также никак не повлияет на выполнение Россией СВПД.

"У нас есть свои варианты дальнейших действий (на случай выхода США из СВПД — ред.). Мы свои обязательства не нарушаем", — подчеркнул Ермаков.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.