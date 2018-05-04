Школьники из Бибирева побывали в «Ледниковом периоде»

Ученики 3 «А» класса школы № 1413 на минувшей неделе побывали с экскурсией в музее «Ледниковый период». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Во время экскурсии ребята внимательно слушали экскурсовода и с интересом рассматривали исчезнувшие виды древних животных. После осмотра экспозиции в первом зале, у нас состоялся мастер-класс в тематически оборудованной комнате, которая похожа на жилища древних людей: пол и лавочки застелены шкурами, на стенах нанесена наскальная живопись. После рассказа о древних жилищах участники мастер-класса приступили к рисованию наскальной живописи, — рассказали в администрации школы.

В завершении экскурсии каждый участник получил паспорт древнего человека. (ип)