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Школьники из Бибирева побывали в «Ледниковом периоде»
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Школьники из Бибирева побывали в «Ледниковом периоде» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 3 «А» класса школы № 1413 на минувшей неделе побывали с экскурсией в музее «Ледниковый период». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Во время экскурсии ребята внимательно слушали экскурсовода и с интересом рассматривали исчезнувшие виды древних животных. После осмотра экспозиции в первом зале, у нас состоялся мастер-класс в тематически оборудованной комнате, которая похожа на жилища древних людей: пол и лавочки застелены шкурами, на стенах нанесена наскальная живопись. После рассказа о древних жилищах участники мастер-класса приступили к рисованию наскальной живописи, — рассказали в администрации школы.
В завершении экскурсии каждый участник получил паспорт древнего человека. (ип)
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