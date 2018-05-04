Стартовал конкурс на выплату субсидий для создания и расширения центров для молодежи

Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявляет начало конкурсного отбора на предоставление субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса, связанных с созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Максимальный размер субсидии ‐ семь миллионов рублей на создание нового ЦМИТ и 3,2 миллиона на расширение уже имеющегося.

На данный момент в Подмосковье работают восемь ЦМИТ — в Дмитрове , Дубне, Протвине, Жуковском Балашихе , Фрязине, Пущине и Одинцове. На данный момент из бюджета Подмосковья на создание центров потрачено 56 миллионов рублей. ЦМИТ призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному оборудованию цифрового производства.

По словам зампреда правительства Московской области, в регионе самое большое количество ЦМИТ среди всех субъектов России . В 2018 году планируется открытие шести центров, также два осталось наполнить оборудованием.

2017-м услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2,5 тысяч человек. Ежегодно проходят обучение не менее 500 детей и подростков из расчета на один ЦМИТ. Прежде всего, центры молодежного творчества призваны помогать воплощать идеи в конкретные технологии, конечный инновационный продукт, который можно применить на практике

Прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на создание и расширение ЦМИТ продолжится до 21 мая 2018 года.