Ещё
Стартовал конкурс на выплату субсидий для создания и расширения центров для молодежи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовал конкурс на выплату субсидий для создания и расширения центров для молодежи 

360tv.ru 1 час назад
Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявляет начало конкурсного отбора на предоставление субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса, связанных с созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Максимальный размер субсидии ‐ семь миллионов рублей на создание нового ЦМИТ и 3,2 миллиона на расширение уже имеющегося.
На данный момент в Подмосковье работают восемь ЦМИТ — в Дмитрове, Дубне, Протвине, Жуковском, Балашихе, Фрязине, Пущине и Одинцове. На данный момент из бюджета Подмосковья на создание центров потрачено 56 миллионов рублей. ЦМИТ призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному оборудованию цифрового производства.
По словам зампреда правительства Московской области, в регионе самое большое количество ЦМИТ среди всех субъектов России. В 2018 году планируется открытие шести центров, также два осталось наполнить оборудованием.
2017-м  услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2,5 тысяч человек. Ежегодно проходят обучение не менее 500 детей и подростков из расчета на один ЦМИТ. Прежде всего, центры молодежного творчества призваны помогать воплощать идеи в конкретные технологии, конечный инновационный продукт, который можно применить на практике
— заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
Прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на создание и расширение ЦМИТ продолжится до 21 мая 2018 года.
360tv.ru: последние новости
Автопробег Росгвардии "Вахта памяти" пройдет в Краснодаре Медведев поручил «Автодору» выбрать участок для тестирования беспилотных авто Эксперт: россиян не будут штрафовать за санкционный сыр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно331
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию56
Названа основная версия гибели блогера Макушина8
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение