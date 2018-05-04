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Подмосковные центры инновационного творчества получат субсидии до 7 млн руб
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Подмосковные центры инновационного творчества получат субсидии до 7 млн руб 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Субсидии 3-7 миллионов рублей получат предприниматели на создание или расширение центров инновационного молодежного творчества (ЦМИТ) в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
"На данный момент в Подмосковье работают восемь Центров молодежного инновационного творчества: в Дмитрове, Дубне, Протвине, Жуковском, Балашихе, Фрязине, Пущине и Одинцове. На создание Центров потрачены 56 миллионов рублей. ЦМИТы призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному оборудованию цифрового производства", — говорится в сообщении ведомства.
В 2017 году услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2,5 тысячи человек. В среднем, в каждом Центре ежегодно проходят обучение не менее 500 детей и подростков.
По условиям конкурса, максимальный размер субсидии 7 миллионов рублей на создание нового ЦМИТ и 3,2 миллиона на расширение уже имеющегося. Прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на создание и расширение ЦМИТ продолжится до 21 мая 2018 года.
В сообщении добавляется, что до конца года в регионе планируется открыть еще шесть ЦМИТов.
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