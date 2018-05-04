Подмосковные центры инновационного творчества получат субсидии до 7 млн руб

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Субсидии 3-7 миллионов рублей получат предприниматели на создание или расширение центров инновационного молодежного творчества (ЦМИТ) в Подмосковье , сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

"На данный момент в Подмосковье работают восемь Центров молодежного инновационного творчества: в Дмитрове , Дубне, Протвине, Жуковском Балашихе , Фрязине, Пущине и Одинцове. На создание Центров потрачены 56 миллионов рублей. ЦМИТы призваны популяризировать науку среди детей, подростков и молодежи и обеспечить доступ к современному оборудованию цифрового производства", — говорится в сообщении ведомства.

В 2017 году услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2,5 тысячи человек. В среднем, в каждом Центре ежегодно проходят обучение не менее 500 детей и подростков.

По условиям конкурса, максимальный размер субсидии 7 миллионов рублей на создание нового ЦМИТ и 3,2 миллиона на расширение уже имеющегося. Прием заявок на получение субсидии на возмещение части затрат на создание и расширение ЦМИТ продолжится до 21 мая 2018 года.

В сообщении добавляется, что до конца года в регионе планируется открыть еще шесть ЦМИТов.