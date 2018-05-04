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Школьник пытался пройти в Совфед с бронежилетом и магазинами от АК-47
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Школьник пытался пройти в Совфед с бронежилетом и магазинами от АК-47 

Свободная пресса 46 минут назад
Днем 3 мая в полицию из здания Совета Федерация был доставлен 17-летний учащийся московской школы, в сумке которого были обнаружены три магазина от АК-47 и кевларовый бронежилет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, одиннадцатиклассник был задержан сотрудниками ФСО, когда вместе с классом собирался пойти на экскурсию в Совет Федерации. У школьника в сумке охранники нашли три магазина от АК-47 для страйкбола и бронежилет.
В полиции юноша рассказал, что постоянно носит с собой бронежилет и боеприпасы, так как является участником военно-патриотического клуба и часто ездит играть в страйкбол.
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