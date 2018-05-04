Инновационные шурупы для позвоночника начнут производить в Новосибирске

Ученые из Новосибирска разработали технологию изготовления уникальных керамических шурупов, которые применяют при операции на позвоночнике, сообщил портал «Фармацевтический вестник». Первую партию шурупов произвела «НЭВЗ‐керамикс», входящая в состав АО «Роснано»

«Прочность шурупов обеспечивается за счет добавления в состав нанокерамики оксида алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. До этого при операциях использовались металлические шурупы, которые изнашивались, крошились и соответственно требовали замены

По его словам, металлические шурупы служили в среднем 15 лет, тогда как новая разработка не изнашивается 25 лет. Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Дмитрий Лисенков добавил, что характеристики керамических шурупов выше мировых аналогов.

Доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ Сергей Веселов рассказал, что разработка будет применяться при операциях на шейном отделе позвоночника.