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Инновационные шурупы для позвоночника начнут производить в Новосибирске
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Инновационные шурупы для позвоночника начнут производить в Новосибирске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ученые из Новосибирска разработали технологию изготовления уникальных керамических шурупов, которые применяют при операции на позвоночнике, сообщил портал «Фармацевтический вестник». Первую партию шурупов произвела «НЭВЗ‐керамикс», входящая в состав АО «Роснано».
«Прочность шурупов обеспечивается за счет добавления в состав нанокерамики оксида алюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. До этого при операциях использовались металлические шурупы, которые изнашивались, крошились и соответственно требовали замены
— глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс в Facebook.
По его словам, металлические шурупы служили в среднем 15 лет, тогда как новая разработка не изнашивается 25 лет. Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Дмитрий Лисенков добавил, что характеристики керамических шурупов выше мировых аналогов.
Доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ Сергей Веселов рассказал, что разработка будет применяться при операциях на шейном отделе позвоночника.
В Московской области реализуется несколько проектов с участием «Роснано». Например, в особой экономической зоне «Дубна» запущены сразу четыре проекта с общим объемом инвестиций порядка 700 миллионов рублей.
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