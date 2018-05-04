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Обработку городских территорий от клещей в Воткинске начнут в конце мая
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Обработку городских территорий от клещей в Воткинске начнут в конце мая 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Обработку городских территорий от клещей и грызунов в Воткинске начнут в конце мая-начале июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как говорится в сообщении, на сроки обработок влияет погода — она должна быть сухой.
«По результатам многолетних наблюдений, наиболее благоприятные погодные условия для активизации клещей на территории Воткинска наступают в период третьей декады мая — первой декады июня», — отмечают городские власти.
В 2018 году на акарицидную и дератизационную обработки из городского бюджета выделили 100 тыс. рублей. От грызунов планируется защитить 15 га, а от клещей — 50,5 га.
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