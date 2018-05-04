Путину рассказали о проектах для старых и малых

«Агентство продолжает активно работать по целому ряду направлений — это поддержка предпринимательства, работа над улучшением делового климата, над социальными проектами. Знаю, что у вас есть намерения рассказать и о каких-то новых направлениях, которые вы считаете приоритетными на данный момент времени», — начал встречу глава государства.

"Мы для себя определили основные направления, которые вы обозначили в Послании Федеральному Собранию. В Агентстве сегодня сформированы и компетенции, и практики, и проекты, которые могут быть использованы и по масштабированию проектов по подготовке квалифицированных кадров, и по технологическому прорыву, который мы должны обеспечить в ближайшее время в нашей стране", — сказала Чупшева. «Это и проект „Национальная технологическая инициатива“, и такое движение, успешно стартовавшее, как WorldSkills (подготовка молодых профессионалов), — уточнила она. — Мы видим основную, наверное, нашу задачу — ближе работать с регионами, потому что именно в регионах мы сегодня формируем среду, сообщество, которое готово инициировать такие проекты, внедрять их и участвовать в их реализации».

В части регионального развития основной приоритет в формировании комфортной городской среды. АСИ готово сформировать тысячу проектных команд за ближайшие 3-4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и с формированием точек притяжения. Уже сегодня можно помогать стартапам внедряться в большие технологические проекты в промышленности и на крупных производствах. «Можно это назвать „национальный инновационный стандарт“, — считает Чупшева. В ближайшей перспективе 1000 компаний будут вовлечены в эту деятельность и будут использовать порядка 100 технологических решений. „Сегодня формируем „витрину“ технологий, которые могут использоваться и на уровне регионов, и на уровне предприятий“, — рассказала она.

Социальный блок — тоже одно из ключевых направлений для АСИ. В Послании президент особо выделил повышение уровня жизни и активного долголетия, и в Агентстве готовы представить новый проект системы долговременного ухода. „Это абсолютно новый подход по уходу за пожилыми людьми“, — сказала Чупшева. „А самое главное — формирование таких точек активного долголетия, где люди смогут получить необходимые программы реабилитации, где они могут провести свой культурный досуг, провести или пройти интересные для них программы и социальной адаптации, и психологической поддержки“, — заметила она.

»Это будут абсолютно современные площадки, как те же самые технопарки для детей, где детям интересно и они вместе работают в команде, — сравнила глава АСИ. — То же самое мы хотим сделать для наших пожилых людей, где они чувствовали бы себя востребованными, нужными и, действительно, могли активно вести свой образ жизни и общаться с друзьями, коллегами, партнерами". Этот проект планируется в течение трех лет реализовать во всех регионах и привлечь частные инвестиции на инфраструктуру в соцсфере.

Образование для АСИ тоже очень важно. Губернатор формирует стратегию подготовки кадров исходя из запроса предприятий и инвестпроектов. «И уже включается вся база — от школы до вузов, которые работают с ребятами, исходя, опять же, из тех приоритетов, которые нужны и требуются экономике именно данного региона», — рассказала Чупшева. Есть такой проект — «Кадры будущего для регионов». В этом году таких регионов шесть, а со следующего года подключатся остальные. Отбирают по 500 талантливых ребят из каждого региона и предлагают индивидуальную программу развития. «Задача, которая сформирована и губернаторами, и молодежью, — мы хотим быть востребованными в регионе, там, где мы живем, мы хотим, чтобы нас слышали, хотим участвовать в жизни региона, хотим работать в своем регионе. Считаем, что эту задачу в рамках этого проекта нам удастся реализовать», — заключила Чупшева.