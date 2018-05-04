Администрации Орла указали на «позор»

Сегодня, 4 мая, активисты общественного движения «Без Ям Орловщина» совместно с региональной общественной организацией «Народный контроль» совершили рейд по центральным улицам Заводского района Орла.

Было обнаружено неудовлетворительное содержание практически всей улично-дорожной сети. Ямы на Комсомольской (гарантийный и не гарантийный участок), Автовокзальной, Караческой, Розы Люксенбург, Васильевской и многих других улицах, переулках

«Необходимо отметить, что около шести месяцев ямочный ремонт в Орле не производился, в результате чего улично-дорожная сеть города превратилась в решето и даже на центральных улицах невозможно безопасно передвигаться на автотранспортных средствах», — указано в отчете о рейде.

Самые красочные ямы обвели краской и нанесли надписи.

Активисты также отмечают, что проводимый ямочный ремонт зачастую не выдерживает критики. Латки ООО «Ремдосртрой», сделанные в ночь с 3 по 4 мая, уже рассыпаются, так как асфальт клали в пыль и плохо укатали. При этом контроля со стороны УКХ не было.