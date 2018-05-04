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Администрации Орла указали на «позор»
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Администрации Орла указали на «позор» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 4 мая, активисты общественного движения «Без Ям Орловщина» совместно с региональной общественной организацией «Народный контроль» совершили рейд по центральным улицам Заводского района Орла.
Было обнаружено неудовлетворительное содержание практически всей улично-дорожной сети. Ямы на Комсомольской (гарантийный и не гарантийный участок), Автовокзальной, Караческой, Розы Люксенбург, Васильевской и многих других улицах, переулках
«Необходимо отметить, что около шести месяцев ямочный ремонт в Орле не производился, в результате чего улично-дорожная сеть города превратилась в решето и даже на центральных улицах невозможно безопасно передвигаться на автотранспортных средствах», — указано в отчете о рейде.
Самые красочные ямы обвели краской и нанесли надписи.
Активисты также отмечают, что проводимый ямочный ремонт зачастую не выдерживает критики. Латки ООО «Ремдосртрой», сделанные в ночь с 3 по 4 мая, уже рассыпаются, так как асфальт клали в пыль и плохо укатали. При этом контроля со стороны УКХ не было.
Сообщение Администрации Орла указали на «позор» появились сначала на РИА 57.
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