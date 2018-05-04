Студенты МГТУ ГА из САО приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы

Студенты Московского государственного технического университета гражданской авиации, во главе с ректором Борисом Елисеевым , приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с командно-руководящим составом Росавиации Министерства транспорта , ветеранами и представителями различных транспортных ведомств, студенты возложили памятные венки героям войны, похороненным на Новодевичьем кладбище и приняли участие в церемонии поминовения погибших у Могилы Неизвестного Солдата.

В рамках празднования Дня Победы состоялся праздничный концерт, в котором также приняли участие самодеятельные артисты из МГТУ ГА, выступив с лучшими номерами перед заслуженными работниками транспортной отрасли и ветеранами Великой Отечественной войны.

«Мы рады, что наши учащиеся получают возможность почтить память погибших героев в такой торжественной обстановке, пообщаться с ветеранами, узнать настоящую, непридуманную историю. С блеском в глазах и почтением к памяти погибших в те суровые дни, они участвуют в праздничных мероприятиях, задорно выступают на сцене перед уважаемыми гостями. Студенты-авиаторы отлично знают историю и помнят о подвиге многонационального советского народа!» — отметил ректор университета Борис Елисеев.