Ещё
Студенты МГТУ ГА из САО приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты МГТУ ГА из САО приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Студенты Московского государственного технического университета гражданской авиации, во главе с ректором Борисом Елисеевым, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вместе с командно-руководящим составом Росавиации и Министерства транспорта, ветеранами и представителями различных транспортных ведомств, студенты возложили памятные венки героям войны, похороненным на Новодевичьем кладбище и приняли участие в церемонии поминовения погибших у Могилы Неизвестного Солдата.
В рамках празднования Дня Победы состоялся праздничный концерт, в котором также приняли участие самодеятельные артисты из МГТУ ГА, выступив с лучшими номерами перед заслуженными работниками транспортной отрасли и ветеранами Великой Отечественной войны.
«Мы рады, что наши учащиеся получают возможность почтить память погибших героев в такой торжественной обстановке, пообщаться с ветеранами, узнать настоящую, непридуманную историю. С блеском в глазах и почтением к памяти погибших в те суровые дни, они участвуют в праздничных мероприятиях, задорно выступают на сцене перед уважаемыми гостями. Студенты-авиаторы отлично знают историю и помнят о подвиге многонационального советского народа!» — отметил ректор университета Борис Елисеев.
Префектура САО города Москвы: последние новости
Россотрудничество поддержало миротворческую экспедицию в Южно-Африканской Республике В Тимирязевской сельхозакадемии в САО побывала Валентина Терешкова На территории Головинского района появятся новые киоски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму задержали украинское судно331
Россия отказалась от союзов с Китаем342
Литва переименовала Грузию56
Названа основная версия гибели блогера Макушина8
Киркоров ответил недоброжелателям96
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение