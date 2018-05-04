Стал известен руководящий состав нового правительства России 

Стало известно о том, кто точно войдет в состав нового правительства России. Как сообщает tsargrad.tv со ссылкой на источники в Кремле, пост премьер-министра страны сохранит за собой нынешний глава правительства Дмитрий Медведев, а сразу три его заместителя будут переназначены.
По сведениям tsargrad.tv, Игорь Сечин будет утвержден на посту первого вице-премьера. В настоящее время он является исполнительным директором ПАО «НК Роснефть». Денис Мантуров и Сергей Чемезов займут должности заместителей главы правительства. Мантуров сейчас возглавляет министерство промышленности и торговли, а Чемезов — корпорацию «Ростех».
Эта информация подтверждает полученные ранее сведения о том, что действующий глава правительства Дмитрий Медведев останется на этом посту, а два нынешних вице-премьера Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович оставят свои должности.
Напомним, департамент строительства Нижнего Новгорода возглавит специалист из другого города.
Фото: government.ru