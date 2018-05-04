«За Зину Туснолобову!»: почему во время войны этот лозунг писали на танках и самолетах

Зина Туснолобова была обычной русской девушкой, которая с началом войны в числе многих других отправилась добровольцем на фронт. Она служила простой санитаркой и, возможно, мы бы никогда не узнали о ней, если бы с Зиной не случилось несчастье, а на бортах советских танков, самолетов и орудий солдаты не стали бы выводить одну и ту же надпись «За Зину Туснолобову!»

Обычная девушка

Зинаида Туснолобова родилась в 1920 году в русской семье в Витебской области. Однако в 1930-е годы, когда страну захлестнула война страшных репрессий, отец Зины, опасаясь за свою жизнь и жизни своих близких, поменял фамилию и уехал вместе с домочадцами в Кемеровскую область . Именно там наша героиня закончила школу и устроилась работать лаборантом в трест «Ленинскуголь».

Жизнь текла своим чередом. В 1941 году, незадолго до начала войны, Зинаида вышла замуж. Но семейная жизнь продлилась буквально несколько месяцев. Первым на фронт ушел супруг девушки Иосиф Марченко. Сама Зина записалась на курсы медсестер и после учебы летом 1942 года отправилась вслед за мужем.

Отважная санитарка

Зине Туснолобовой удалось отслужить всего 8 месяцев. Однако и за это короткое время она успела удостоиться высокой награды — ордена Красной Звезды. Молоденькая санитарка собственноручно вынесла из-под огня и тем самым спасла жизни 42-м советским бойцам. Кроме того, Зина опять уничтожила 11 немецких солдат.

Но и это еще не все. До того, как девушка навсегда покинула линию фронта, она смогла вытащить с поля боя еще более 80-ти раненых. Казалось, пули Зину обходят стороной. Но зимой 1943 года и она стала жертвой вражеского снаряда.

В кровавом снегу

В феврале 23-летняя Зина снова выносила под шквальным огнем своих истекающих кровью сослуживцев. В какой-то момент она услышала крик: «Командир ранен!» Санитарка тут же бросилась на помощь. Однако командир, к которому она так спешила, уже был мертв. В тот же миг упала и сама девушка. Неизвестно, сколько часов пролежала она в снегу. Сознание время от времени возвращалось к ней. В одно из таких просветлений она с трудом открыла глаза и увидела над собой немецкого офицера. Тот, заметив, что санитарка жива, нанес ей несколько ударов прикладом винтовки. Зина снова впала в небытие.

Только благодаря невероятному везению, Зинаиду нашли разведчики. Они буквально выдолбили ее тело из кровавой ледяной корки, в которую превратился снег возле него. Девушку отправили в госпиталь. Никто не верил в то, что она выживет.

Заклепки для танков

Зина воскресла. Однако докторам пришлось ампутировать обмороженные конечности молоденькой санитарки. Туснолобова лишилась обеих рук и обеих ног. Придя в себя, она сразу продиктовала медсестре письмо для своего супруга. Она просила Иосифа о расставании: кому нужна эдакая калека? Но мужчина ответил, что не допускает и мысли о разлуке с любимой. Наверное, этот факт придал Зине сил. Теперь только одна мысль тяготила ее: больше она ничего не могла сделать для победы. Тогда девушка принялась с помощью медсестер «путешествовать» по госпиталю и подбадривать раненых. А когда в больницу с визитом пожаловали рабочие одного оборонного завода, Зинаида попросила их изготовить хотя бы по одной заклепке для танка, как будто за нее. И рабочие выполнили ее просьбу, но только по-своему. В тот месяц они выпустили сверх плана 5 танков, на бортах которых написали: «За Зину Туснолобову!»

За Зину!

Вскоре девушке сделали еще несколько операций, в результате которых на обрубке одной из рук у нее появились 2 отростка. С помощью них Зина научилась мастерски орудовать карандашом. Она тут же принялась писать письма в газеты со словами поддержки для советских солдат. Зинаида просила их отомстить за себя и за всех, кто погиб или остался калекой в мясорубке войны. В ответ бойцы прямо-таки засыпали Туснолобову треугольниками. А многие в знак солидарности с санитаркой писали на танках, самолетах, орудиях и бомбах лозунг «За Зину Туснолобову!»

После войны

Наконец наступила победа. К счастью, муж Зины вернулся домой невредимым. У супругов родились 2-ое детей: сын Владимир и дочь Нина. Сама Зинаида не оставила общественной деятельности, а также работала диктором на радио.

В 1957 году Туснолобовой присвоили звание Героя Советского Союза. А в 1965-м ее наградили медалью Флоренс Найтингейл. Всего 3-ое советских медсестер имели эту почетную награду. Одной из них и стала Зинаида Михайловна.

Зинаида Туснолобова умерла в 1980 году в возрасте 59 лет.