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Процесс создания «умных городов» в СКФО начался с Владикавказа и Магаса
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Процесс создания «умных городов» в СКФО начался с Владикавказа и Магаса 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 4 мая. /ТАСС/. «Умные города» создаются в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), концепции интеграции информационных и коммуникационных технологий и интернета для управления городским имуществом первыми применены во Владикавказе (Северная Осетия) и Магасе (Ингушетия). Об этом рассказал в интервью ТАСС директор Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
"Создание «умных городов» на Северном Кавказе не только возможно, но этот процесс уже запущен. Во Владикавказе (Северная Осетия) будут воплощать пилотный проект по созданию «умного города», призванный сделать жизнь более комфортной и безопасной. Отдельные элементы «умного города» сегодня можно наблюдать в городе Магасе (Ингушетия)", — рассказал он.
По его словам, реализацией проекта займется компания «Ростелеком». Соглашение о проекте подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В идеале эта система должна объединить все местные информационные системы, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы, общественные службы. Это позволяет городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни.
Тлисов отметил, что российские и зарубежные эксперты, представители власти и бизнеса, а также общественных институтов будут обсуждать развитие «умных городов» на Кавказе 17-19 мая в Пятигорске на международном форуме «Северный Кавказ: пространственное развитие и человеческий капитал».
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