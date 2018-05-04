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Шашлык на природе под запретом. В Курске ввели особый противопожарный режим
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Шашлык на природе под запретом. В Курске ввели особый противопожарный режим 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
С сегодняшнего дня будет усилена работа мобильных оперативных групп по контролю за пожарной обстановкой на территории города и лесов
Соответсвующее распоряжение подписал глава города Николай Овчаров. Такие меры приняли для стабилизации пожароопасной обстановки. Во время действия особого противопожарного режима штрафы для нарушителей возрастают в разы.
Управление по делам ГО и ЧС при администрации города Курска напоминает, что в период действия особого противопожарного режима запрещается:
— разводить костры, примененять мангалы, проводить пожароопасные работы на определённых участках;
— бросать на землю горящие спички и окурки, а также промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
— выжигать траву, стерню на полях и лугах;
— устраивать свалки, в том числе горючих отходов.
По данным мэрии, курянам, желающим провести выходные на природе, необходимо воздержаться от приготовления шашлыков в лесах и на берегах рек.
В случае обнаружения костров, несанкционированных палов сухой травы и мусора, курян просят обращаться в службу спасения города Курска по телефону 112 и и по телефонам 51-92-80 (ЕДДС города Курска), 70-22-68 (комитет экологической безопасности и природопользования города Курска).
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