Депутаты заявили о риске ухода России с рынка атомной энергии из-за контрсанкций

Комитет Госдумы заявил, что прекращение сотрудничества России с американскими компаниями, а также поддерживающими политику США фирмами, может привести к потере Россией позиций на мировом рынке атомной энергетики. Такое заключение сделали парламентарии в рамках обсуждения закона об ответных мерах на действия Соединенных Штатов. Об этом сообщил сайт правительства России.

В случае реализации указанного положения существует риск утраты лидирующей позиции Российской Федерации на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах

— парламентарии.

Речь идет о возможном прекращении или приостановке сотрудничества России с США и другими государствами или организациями, в капитале которых «прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц, участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», в атомной отрасли.

В комитете добавили, что предусмотренные ответные меры в отношении международных проектов ИТЭР (проект международного экспериментального термоядерного реактора) и ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов) «приведут к задержке и удорожанию проектов и с высокой вероятностью к их прекращению и выходу» РФ из них.