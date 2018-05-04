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Депутаты заявили о риске ухода России с рынка атомной энергии из-за контрсанкций
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Депутаты заявили о риске ухода России с рынка атомной энергии из-за контрсанкций 

360tv.ru 43 минуты назад
Комитет Госдумы заявил, что прекращение сотрудничества России с американскими компаниями, а также поддерживающими политику США фирмами, может привести к потере Россией позиций на мировом рынке атомной энергетики. Такое заключение сделали парламентарии в рамках обсуждения закона об ответных мерах на действия Соединенных Штатов. Об этом сообщил сайт правительства России.
В случае реализации указанного положения существует риск утраты лидирующей позиции Российской Федерации на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах
— парламентарии.
Речь идет о возможном прекращении или приостановке сотрудничества России с США и другими государствами или организациями, в капитале которых «прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц, участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», в атомной отрасли.
В комитете добавили, что предусмотренные ответные меры в отношении международных проектов ИТЭР (проект международного экспериментального термоядерного реактора) и ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов) «приведут к задержке и удорожанию проектов и с высокой вероятностью к их прекращению и выходу» РФ из них.
Французский историк Элен Каррер д’Анкосс призвала Запад наладить отношения с Россией. По мнению специалиста, антироссийские санкции не решат ничего. Наоборот Москва, считает Каррер д’Анкосс, выйдет из кризиса с более сильной экономикой.
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