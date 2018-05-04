Сотрудники туристической полиции оказали в Москве помощь иностранным гражданам 

В период несения службы по охране общественного порядка и общественной безопасности сотрудникам туристической полиции поступило сообщение из ОМВД России по району Арбат об оказании содействия иностранным гражданам.
Выяснилось, что, находясь в Москве, две приезжие женщины из Китайской Народной Республики потеряли кошелек и обратились в территориальный отдел полиции за помощью.
Прибывшие в ОМВД сотрудники 2 роты 3 батальона 1-го оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве помогли иностранцам правильно оформить необходимые документы для их последующего предоставления в страховую компанию на Родине.