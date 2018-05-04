Почему Путин стал меньше ругать подчинённых

В последнее время президент стал мягче судить своих министров. News.ru разбирались, за что, когда и как российский лидер ругал подчиненных, а также рассказывают о том, почему он переслал это делать теперь.

Кто не помнит случая с ныне склоняемым на все лады Дерипаской, когда его концерн собирался в Ленинградской области прикрыть одно градообразующее предприятие. В присутствии Путина олигарх подписал новое соглашение о возобновлении работы заводика. Но всем запала в память последняя слегка насмешливая реплика Путина, обращённая к весьма смущённому Дерипаске: «Ручку-то верните!». В одной фразе было сконцентрировано всё отношение к ситуации. Урок тогда пошёл впрок.

Не менее выразительна и другая фраза Путина о металлургическом магнате, который не прибыл на совещание главы государства с промышленниками и министрами по причине некоей болезни: «А, может, к нему доктора послать?».

Это выражение стало интернет-мемом. И теперь, когда возникает проблема у очередного министра, губернатора или бизнесмена, тут же досужие мыслители вспоминают о возможной посылке человека в белом халате. Вот так без нажима и даже повышения голоса. На то и президент, чтобы сказать тихо, но так, чтобы все слышали.

Global Look Press/Kremlin Pool

И не надо было говорить долго, достаточно почти афоризма. Многие помнят, как Путин предупредил министра транспорта Соколова о неполном служебном соответствии после краха очередной авиакомпании, у которой по отчетам всё было в полном ажуре. И тут же поинтересовался у куратора направления, вице-премьера Дворковича: «Может, вы перегружены. И вас надо разгрузить?!». С тех пор многие уверены, что политическая карьера молодого члена правительства прервётся. А министр природных ресурсов Донской явно вспотел, когда на его обещания в будущем решить проблему мусорного полигона в Балашихие президент приказал закрыть объект немедленно.

Но особое место в «воспитательных» акциях президента занимали его позиции в отношении не всегда продуманных мер и предложений, способных вызвать общественное возмущение. Путин всегда понимал, сколь разрушительными могут быть даже одна вскользь брошенная фраза или непродуманное действие. Поэтому он вовремя поправил того же Мутко, решившего перевести трансляции футбольных матчей российского первенства на платный канал: «Товарищ Мутко что-то там намутил!». Также вовремя президент поправил Минздрав , предлагавший запретить продажу табачных изделий, родившимся после 2015 года. Успокоил студентов, которых Дворкович намеревался лишить стипендий — и так невеликих. Прервал дискуссию вокруг предложения Прохорова увеличить рабочую неделю до 60 часов.

Необходимая пауза

Однако в последнее время некоторые наблюдатели стали констатировать, что президент стал, вроде, мягче относиться к своим коллегам. Нет прежних серьёзных накачек, которыми, например, сопровождались требования неукоснительного исполнения «майских указов».

Global Look Press/Kremlin Pool

Так что, сказывается усталость многолетнего «раба на галерах»? Или в сложной ситуации внешнего давления все властные отношения стали менее публичными?

Но мне кажется, что во внимание надо принять два фактора. Во-первых, шла предвыборная кампания, начавшаяся де-факто ещё в октябре и завершившаяся в марте. А в её ходе вряд ли какая-либо правящая партия сделала бы акцент на разоблачении недостатков. Это время полного позитива. Таковы универсальные законы большой политики. А, во-вторых, задолго до выборов стало ясно, что в новом правительстве будут произведены значительные кадровые изменения. Используя выражение президента, можно сказать, что страна несколько замерла перед решительным прорывом. К тому же уже в инаугурационной речи должны быть намечены новые цели развития, в том числе в социальной сфере. Заранее говорят о новой стадии «майских указов».

И вот тогда, видимо, начнётся большая работа нового правительства. А значит, президент полностью вернёт себе роль жёсткого верховного арбитра, не допускающего никаких отговорок и не входящего в положение неэффективных министров. Так это или нет, мы скоро увидим.