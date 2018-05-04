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«Черные списки» наносящих вред экологии людей и организаций могут появиться в России
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«Черные списки» наносящих вред экологии людей и организаций могут появиться в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщила заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре Елена Гришина в ходе пресс-конференции «Как общественные инспекторы-экологи наведут порядок в регионах?».
«Конечно будет вестись реестр общественных экологических инспекторов. И если вдруг возникнет ситуация, что человеческий фактор сработает в ту или иную сторону, что это будет некая негативная информация об этом человеке, то этот человек автоматически попадает в «черный список». И он будет отфиксирован публично. И, соответственно, этот человек уже будет не в праве в последующем иметь данный статус (общественного инспектора — прим. Агентства «Москва»), — сообщила Е. Гришина.
При этом она уточнила, кто именно может быть внесен в «черный список» помимо инспекторов, не исполняющих свои обязанности. «В эти „черные списки“ точно попадут люди либо организации, которые наносят вред и ущерб нашей стране», — сказала Е. Гришина.
Кроме того, она пояснила, как будут формироваться «черные списки». «Найти то зерно, кто же эти люди, которые должны попасть в „черный список“ — это общая наша с вами основная задача. Почему сейчас мы координируем свою работу с ОП РФ, со всеми общественными советами, общественными организациями. Это все мы будем выставлять в публичном обсуждении. Только после этого мы некий этот регламент, кто же эти люди, передаем в территориальные органы Росприроднадзора», — резюмировала Е. Гришина.
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