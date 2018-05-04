«Черные списки» наносящих вред экологии людей и организаций могут появиться в России

Об этом сообщила заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре Елена Гришина в ходе пресс-конференции «Как общественные инспекторы-экологи наведут порядок в регионах?».

«Конечно будет вестись реестр общественных экологических инспекторов. И если вдруг возникнет ситуация, что человеческий фактор сработает в ту или иную сторону, что это будет некая негативная информация об этом человеке, то этот человек автоматически попадает в «черный список». И он будет отфиксирован публично. И, соответственно, этот человек уже будет не в праве в последующем иметь данный статус (общественного инспектора — прим. Агентства «Москва» ), — сообщила Е. Гришина.

При этом она уточнила, кто именно может быть внесен в «черный список» помимо инспекторов, не исполняющих свои обязанности. «В эти „черные списки“ точно попадут люди либо организации, которые наносят вред и ущерб нашей стране», — сказала Е. Гришина.