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В университете управления на Рязанском проспекте 7 мая проведут историческую викторину
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В университете управления на Рязанском проспекте 7 мая проведут историческую викторину 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Историческую викторину, посвященную эпохальным событиям в истории Великой Отечественной войны, проведут в преддверии Дня Победы, 7 мая, в Музее истории развития управления в России при Государственном университете управления на Рязанском проспекте. Об этом сообщили в администрации университета.
«Для участия в викторине необходимо отправить заявку на адрес электронной почты cuvp@inbox.ru. Начало мероприятия в 9.00», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что к предстоящему празднику в университете приурочен целый ряд тематических мероприятий. Так, в минувшие выходные активисты историко-патриотического движения «Звезда» посетили места захоронений воинов 7-й дивизии народного ополчения в г. Зубцов Тверской области. А 9 Мая творческий коллектив вуза выступит в двух парках столицы — ПкиО «Кузьминки» и саду «Эрмитаж». (ак)
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