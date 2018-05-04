В университете управления на Рязанском проспекте 7 мая проведут историческую викторину

Историческую викторину, посвященную эпохальным событиям в истории Великой Отечественной войны, проведут в преддверии Дня Победы, 7 мая, в Музее истории развития управления в России при Государственном университете управления на Рязанском проспекте. Об этом сообщили в администрации университета.

«Для участия в викторине необходимо отправить заявку на адрес электронной почты cuvp@inbox.ru. Начало мероприятия в 9.00», — говорится в сообщении.