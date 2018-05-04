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В Рязанском районе состоялся финал патриотического конкурса чтецов
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В Рязанском районе состоялся финал патриотического конкурса чтецов 

Управа Рязанского района 1 час назад
Финальный этап конкурса чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» прошел в библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Библиотека №104 и ГБУ «Аист» провели финальный этап конкурса чтецов. Приглашаем узнать имена победителей во всех номинациях и увидеть самые яркие номера 9 мая в сквере имени Героя Советского Союза Федора Полетаева, — заявила Анастасия Лунева.
Напомним, что в Рязанском районе 9 мая состоится праздничное шествие ветеранов Великой Отечественной войны. Участники пройдут от кинотеатра «Восход» к памятнику Герою Советского Союза Евгению Михайлову. После этого в сквере имени Федора Полетаева будут организованы народные гулянья с праздничной концертной программой. Выступят детские творческие коллективы общеобразовательных школ района, ГБУ «Аист», музыкальной школы имени Нейгауза. (мю)
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