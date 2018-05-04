В Рязанском районе состоялся финал патриотического конкурса чтецов

Финальный этап конкурса чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» прошел в библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Библиотека №104 и ГБУ «Аист» провели финальный этап конкурса чтецов. Приглашаем узнать имена победителей во всех номинациях и увидеть самые яркие номера 9 мая в сквере имени Героя Советского Союза Федора Полетаева , — заявила Анастасия Лунева.