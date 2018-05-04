Бесхозный мусор убрали с балкона дома на Тарханской

Бесхозные вещи, угрожающие пожарной безопасности, оперативно убрали коммунальщики с мест общего пользования жилого дома по адресу Тарханская улица, 5. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«В течение продолжительного времени на общем балконе находится бесхозный мусор (никто не выносит и не говорит чей) — хлам. Это путь эвакуации. Прошу помочь в решении проблемы», — написал пользователь портала Дмитрий К.

Спустя три дня заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Выхино-Жулебино Сергея Зотова

«Мастерским участком № 6 выполнены работы по удалению посторонних предметов в местах общего пользования в подъезде. В настоящее время подъезд находится в удовлетворительном состоянии. Нарушения устранены», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти. (ак)